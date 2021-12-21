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Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar - Son Dakika

Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar

21.12.2021 13:40

Muğla'da yüzlerce kuş türü, çok sayıda balık ve bitki türüne ev sahipliği yapan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi ile Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasını sunan Akyaka'da bir araya gelen 10 kişi, soğuk suya aldırış etmeden yüzüyor.

Muğla'da yüzlerce kuş türü, çok sayıda balık ve bitki türüne ev sahipliği yapan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi ile Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasını sunan Akyaka'da bir araya gelen 10 kişi, soğuk suya aldırış etmeden yüzüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aydın Çelebi'nin bölgede yıl boyu yüzdüğünü öğrenerek, Akyaka'da yüzmek için bir araya gelen kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Aralarında antrenör, akademisyen, emniyet amiri ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin bulunduğu, çoğu 50 yaş üstü yaklaşık 10 kişi, her sabah Gökova Körfezi'nde kendilerini mavi sulara bırakmanın keyfini yaşıyor.

Soğuk su mutluluk veriyor

Öğretim Üyesi Aydın Çelebi, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıldır her sabah Akyaka'da denize girdiğini söyledi.

Özellikle salgın döneminde yüzen hiçbir arkadaşının salgına yakalanmadığını belirten Çelebi, "Buradaki amaçlarımızdan birisi soğuk su mutluluk hormonunun salgılanmasına neden oluyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok faydalı ve etkili. Bunların faydasını bildiğimiz için yılın her günü, her sabah yaklaşık 2 kilometre yüzüyoruz." dedi.

Grupta yüzen arkadaşlarının çoğunun 50 yaş üzeri, kendisinin de 64 yaşında olduğunu anlatan Çelebi, yaşlı genç herkesi yüzmeye davet etti.

Bugünlerde havanın ve deniz suyunun soğuk olduğunu anlatan Çelebi, bu durumun kendilerini etkilemediğini ifade etti.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yüzme antrenörü olarak görev yapan Yılmaz Çetin ise her sabah aktif olarak Akyaka'da yüzdüğünü kaydetti.

Gruptaki arkadaşları ile amaçlarının yaşam boyu sporu teşvik etmek olduğunu anlatan Çetin, "Esas amacımız Akyaka ve Muğla'da 12 ay boyunca spor ve yüzme yapılabileceğini anlatmak. Burası doğal güzellikleri ile muhteşem bir yer. Körfezin mavi sularında her sabah kulaç atmak ise anlatılmaz güzellikte bir duygu. Amacımız yaşam boyu spor yaparak eğlenmek, hayatımıza renk katmak." diye konuştu.

Önce yüzüp sonra işe gidiyorlar

Salgın sürecinden İstanbul'dan ayrılarak Muğla'ya gelen ve Akyaka'ya yerleşen Ülkü Adalı ise "Burada öyle bir güzel manzara var ki ben de spor yapmak istedim. Yürüyüş yapanları görünce yüzme bilmememe rağmen onlarla yüzmek istedim. Yüzmeyi burada öğrendim ve yaklaşık bir yıldır her sabah yüzüyorum. Emekli oldum ve artık burada yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Uzun yıllar yüzücülük yapan Feyyaz Bilgiç ise her sabah Gökova Körfezi'nde denize girmenin muhteşem bir duygu olduğunu kaydetti.

Muğla'da esnaflık yapan Murat Gürsu ise her sabah yaklaşık yarım saat yol katederek grup üyeleri ile yüzmek için Akyaka'ya geldiklerini, 2 saat yüzdükten sonra iş yerini açmaya gittiğini söyledi.

Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar
Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar
Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar
Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar
Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar

Gökova, Çelebi, Akyaka, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sağlıklı yaşam için her sabah Gökova Körfezi'nde kulaç atıyorlar - Son Dakika Spor


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