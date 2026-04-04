Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır\'a büyük tepki

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor taraftarları, sezon başında Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi. Milli kalecinin ısınmaya çıktığı anlarda ıslıklarla tepki gösteren bordo-mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için küfürlü söylemlerde de bulundu. Stat dışında da Uğurcan Çakır aleyhine pankartlar açılırken, üzerine Uğurcan'ın resminin olduğu paralar hazırlandı.
Öte yandan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar da Uğurcan'ı tribünlere çağırarak milli kaleciye alkışlarla destek verdi.
