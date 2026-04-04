Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki
Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki

Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır\'a büyük tepki
04.04.2026 19:29
Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır\'a büyük tepki
Trabzonspor taraftarları ısınmaya çıkan Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır'a yoğun şekilde tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE 

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

UĞURCAN ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor taraftarları, sezon başında Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi. Milli kalecinin ısınmaya çıktığı anlarda ıslıklarla tepki gösteren bordo-mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için küfürlü söylemlerde de bulundu. Stat dışında da Uğurcan Çakır aleyhine pankartlar açılırken, üzerine Uğurcan'ın resminin olduğu paralar hazırlandı.

Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki

GALATASARAY TARAFTARINDAN DESTEK

Öte yandan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar da Uğurcan'ı tribünlere çağırarak milli kaleciye alkışlarla destek verdi. 

Son Dakika Spor Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Bir Trabzonspor taraftarı olarak tepkilere çok karşı birisiyim .. Alkışlanması gereken bir kaleci 107 22 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Uğurcanın yaptıklarını bilsen alkışlanmayacak kaleci olduğunu bilirsin. Neden tepki gösterdiklerini bir araştır 1 9
  • BMA - Anthony MONTANA BMA - Anthony MONTANA:
    36M ALIP SATILMIŞTI ŞİMDİ NEYİN PROTESTOSU SAÇMALIK 73 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Fenerbahçe taraftarı olarak bu protestoyu anlamsız buluyorum.. Sonuçta kulübüne para kazandırıp transfer oldu bedavaya gitmedi. 65 8 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Türkiyenin gelmiş geçmiş en büyük taraftar protestosunu bekliyordum az olmuş ts taraftarı kimse unutmasın diye daha fazlasını yapması lazımdı... 5 56 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Haksiz degiller soylemlerle eylemler birbirini tutmazsa ikili oynarsan katlanirsin bunlara 3 16 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sahaya çıktı olanlar oldu! Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki - Son Dakika
