Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi! Hakemin kararı tepki çekti - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi! Hakemin kararı tepki çekti

02.11.2022 15:41

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Liverpool-Napoli maçına eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas ile Liverpool'un forveti Darwin Nunez kavga etti. Sözlü atışmayı şiddete dönüştüren Nunez, Eljif Elmas'ı kafasından tutarak diziyle vurdu. Skandal bir karara imza atan maçın hakemi ise Nunez'e yalnızca sarı kart verdi.

Liverpool'un Napoli'yi konuk ettiği karşılaşmada İngiliz ekibi, 85'te Salah'ın ve 90+8'de Darwin Nunez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, Darwin Nunez ile Eljif Elmas'ın yaşadığı kavga ise adeta maçın önüne geçti.

ELMAS İLE NUNEZ ARASINDA TARTIŞMA

Maçın son anlarına doğru oyuna giren eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, bir pozisyonda Liverpool forveti Darwin Nunez ile tartışma yaşadı.

DİZİYLE KAFASINA TEKME ATTI

Bu tartışmadan sonra Darwin Nunez, Eljif Elmas'ın ilk önce tokat ardından da diziyle kafasına tekme attı. Maçın hakemi skandal bir karara imza atarak Darwin Nunez'e sadece sarı kart verdi.

İşte yaşanan o tartışmanın görüntüleri;

Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi
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Eljif Elmas, Fenerbahçe, Liverpool, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi! Hakemin kararı tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi! Hakemin kararı tepki çekti - Son Dakika
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