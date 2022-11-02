Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi! Hakemin kararı tepki çekti

Liverpool'un Napoli'yi konuk ettiği karşılaşmada İngiliz ekibi, 85'te Salah'ın ve 90+8'de Darwin Nunez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, Darwin Nunez ile Eljif Elmas'ın yaşadığı kavga ise adeta maçın önüne geçti.

ELMAS İLE NUNEZ ARASINDA TARTIŞMA

Maçın son anlarına doğru oyuna giren eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, bir pozisyonda Liverpool forveti Darwin Nunez ile tartışma yaşadı.

DİZİYLE KAFASINA TEKME ATTI

Bu tartışmadan sonra Darwin Nunez, Eljif Elmas'ın ilk önce tokat ardından da diziyle kafasına tekme attı. Maçın hakemi skandal bir karara imza atarak Darwin Nunez'e sadece sarı kart verdi.

İşte yaşanan o tartışmanın görüntüleri;

