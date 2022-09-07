Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı

07.09.2022 00:17

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Real Madrid, Sevilla'yı farklı geçerken Paris Saint-Germain (PSG) ise Juventus'u Kylian Mbappe'nin etkili futboluyla devirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan maçlarla başladı. Gecenin mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Juventus, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikada Mbappe getirdi. Juventus'un tek golü ise 53. dakikada Weston McKennie'den geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona 3 puanla başladı. Allegri yönetimindeki Juventus ise grubun en zorlu deplasmanından eli boş döndü.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

REAL MADRID 2. YARI AÇILDI

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

MANCHESTER CITY ÇOK RAHAT

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise G Grubu'nda Manchester City, Sevilla'ya konuk oldu. İngiliz devi mücadeleyi 4-0 kazanırken galibiyeti getiren goller 20 ve 67. dakikada Haaland, 58. dakikada Foden, 90+2. dakikada ise Dias'tan geldi.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle:

E GRUBU

F GRUBU

  • Celtic 0-3 Real Madrid
  • Leipzig 1-4 Shakhtar

G GRUBU

H GRUBU

  • Benfica 2-0 M. Haifa
  • PSG 2-1 Juventus
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı - Son Dakika
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