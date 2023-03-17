Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev aldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev aldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

17.03.2023 14:51

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinde fikstür belirlendi. Finalinin İstanbul'da yapılacağı Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Manchester City-Bayern Münih maçı ön plana çıkarken, bu müsabakanın galibi ise yarı finalde Real Madrid-Chelsea mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da finali yapılacak Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dünyanın dev ekiplerinin yer aldığı kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler ortaya çıktı.

CITY, BAYERN'E KARŞI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City- Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşmalardan biri oldu. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı finalde ise iki maçın galibi İstanbul'daki finale hak kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Münih

Milan-Napoli

Yarı final eşleşmeleri:

Milan/Napoli-Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Münih

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 11-12 ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final turunda ise maçlar 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu finalinde takımlar kozlarını, 10 Haziran'da İstanbul'da paylaşacak.

Kuralar çekildi! Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı finalinde bomba eşleşmeler var
YORUMLAR (2)
  • Semih Yetkin: ben manchester city i takip ediyorum bir kaç yıldır destekliyorumda aynı zamanda favorimde ben futbol oyunu oynamayı agüero ve city sayesinde öğrendim sonra diğer takımlarlada oynayabilir hale geldim o yüzden bir city taraftarıyım haydi city şampiyon ol konya sokaklarında meşalelerle dolaşalım :))) Cevap Yaz 8 22 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev aldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev aldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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