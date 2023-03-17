İstanbul'da finali yapılacak Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dünyanın dev ekiplerinin yer aldığı kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City- Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşmalardan biri oldu. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı finalde ise iki maçın galibi İstanbul'daki finale hak kazanmak için kozlarını paylaşacak.
Çeyrek final eşleşmeleri:
Real Madrid-Chelsea
Inter-Benfica
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli
Yarı final eşleşmeleri:
Milan/Napoli-Inter/Benfica
Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 11-12 ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final turunda ise maçlar 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu finalinde takımlar kozlarını, 10 Haziran'da İstanbul'da paylaşacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev aldı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika