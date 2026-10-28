Samsunsporlu Drapinski, Başakşehir maçı öncesi takımın toparlanmak istediğini söyledi - Son Dakika
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Samsunsporlu Drapinski, Başakşehir maçı öncesi takımın toparlanmak istediğini söyledi

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Samsunsporlu Drapinski, Başakşehir maçı öncesi takımın toparlanmak istediğini söyledi
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Samsunsporlu Drapinski, Başakşehir maçı öncesi takımın toparlanmak istediğini söyledi
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Samsunsporlu Igor Drapinski, Başakşehir maçı öncesi takımın zor durumda olduğunu ve kazanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Polonyalı savunmacı, birlik içinde yeni başlangıç yapmak ve her maçı kazanmak istediklerini belirtti.

SAMSUNSPOR'un defans oyuncusu Igor Drapinski, "Kazanmaya başlamamız gerektiğini ve zor durumda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Güzel sonuçlar almak için iyi bir mücadele ortaya koyup yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz ve bu bizim için çok ama çok önemli" dedi.

Samsunspor'un Polonyalı savunma oyuncusu Igor Drapinski, takımın içinde bulunduğu zor durumdan birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çıkabilecekleri, yeni bir başlangıç yapmak istedikleri ve farklı savunma sistemlerinde oynayabilmeleri hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman öncesi basına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaşacakları İstanbul Başakşehir FK maçı için artık tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Drapinski, "Özellikle içinde bulunduğumuz durum nedeniyle rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde oynamamız, bunu sahaya yansıtmamız ve çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayabilirsek bu durumun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

'HER KARŞILAŞMAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından artık tek hedeflerinin galibiyetler almak olduğunu belirten Drapinski, "Şu an elbette bir baskı var. Ancak hepimiz, bütün futbolcular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini ve zor durumda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Güzel sonuçlar almak için iyi bir mücadele ortaya koyup yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz ve bu bizim için çok ama çok önemli. Benim için stoperdeki yerim fark etmiyor. Hem iki stoperle oynadığımız sistemde hem de üçlü savunma oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda ve sistemlerde oynayabilecek kapasitede oyuncu arkadaşlarımız var. Bunları yapabiliyor olmamızın yanı sıra rakibimizi de şaşırtabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
SamsunsporBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

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