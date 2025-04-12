Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı - Son Dakika
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Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı

Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli\'de yaşandı

Okul Sporları Satranç Grup Şampiyonası, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

12.04.2025 13:14
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Okul Sporları Satranç Grup Şampiyonası, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Pamukkale Satranç Salonu'nda beş gün boyunca süren yarışmalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan Satranç Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşti. Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde 10 ilden 76 takım toplam 450 sporcunun pür dikkat hamle yaptığı yarışmalar düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak okullar belli oldu

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Satranç branşında Türkiye'nin en prestijli tesislerinden biri olan Pamukkale Satranç Salonunda, beş gün boyunca Türkiye Şampiyonası bileti için yarışan takımlardan; Genç Kızlar'da İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Gençler Genel kategorisinde Denizli Erbakır Fen Lisesi şampiyon olurken, Yıldız Kızlar'da Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu, Yıldızlar Genel kategorisinde İstanbul Mustafa Gözütok Ortaokulu, Küçük Kızlar'da Özel İzmir Şehir Ortaokulu, Küçükler Genel kategorisinde ise İzmir Özel Türk Ortaokulu Grup Müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. Bu sonuçlarla Grup Şampiyonası'nda ilk dört sırayı elde eden okullar, illerini Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Gençler genel Kategorisinde, 1'inci Denizli Erbakır Fen Lisesi, 2'nci Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, 3'üncü Antalya Anadolu Lisesi ve 4'üncü Özel İzmir Amerikan Koleji oldu. Genç kızlar kategorisinde kazananları, 1'inci İzmir Bornova Anadolu Lisesi, 2'nci Antalya Hayme Ana AİHL, 3'üncü Burdur Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi ve 4'üncü Denizli Yaşar Kımıl Fen Lisesi şeklinde sıralandı. Yıldızlar genel Kategorisinin sıralaması ise, 1'inci İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu, 2'nci Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu, 3'üncü Antalya Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ve 4'üncü İzmir Özel Bahçeşehir Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda,1'inci Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu, 2'nci Konya Özel Temel Değerler Ortaokulu, 3'üncü Denizli Özel Bilnet Ortaokulu ve 4'üncü İzmir Özel Rota Ortaokulu, küçükler genel, 1'inci İzmir Özel Türk Ortaokulu, 2'nci İzmir Güzelyalı Ortaokulu, 3'üncü Antalya Özel Kumluca Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, 4'üncü Özel Aydın Efe Lider Ortaokulu, Küçük kızlarda 1'inci Özel İzmir Şehir Ortaokulu, 2'nci Aydın Fatih Ortaokulu, 3'üncü Muğla Milas Merkez Ortaokulu ve 4'üncü Özel Konya İnci Nesil Ortaokulu şeklinde sıralandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı - Son Dakika

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