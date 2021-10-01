Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın son günü 2 rekor kırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ikinci gün yarışlarında 106 metreye dalan Slovenyalı sporcu Alenka Artnik dünya rekoru, 91 metreye inmeyi başaran Rüstem Derin Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında düzenlenen CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası mücadeleleri tamamlandı.

20 ülkeden 54 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde, sabit ağırlık çift palette 106 metreye dalan Slovenyalı sporcu Alenka Artnik, kadınlarda yeni dünya rekoruna imza attı. Aynı disiplindeki önceki rekor, dün 105 metre dalışıyla İtalyan Alessia Zecchini'ye aitti.

Türk Milli Takımı sporcularından Rüstem Derin ise ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 91 metreye dalarak, erkeklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu ve kendisine ait 83 metrelik eski rekorunu geliştirdi.

Derin, yarışların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün rekorumu yukarıya çıkardım. Dünya şampiyonasında da yarışacağım ve yine Türkiye rekoru kırarak madalya almayı planlıyorum." değerlendirmesini yaptı.