Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili soruya ''Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır'' yanıtını verdi

12.02.2025 18:21  Güncelleme: 18:43
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili sorulara çok konuşulacak cevaplar verdi.

"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"

"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?" sorunu yanıtlayan Serdal Adalı "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez" dedi.

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt

"ONLARIN TARTIŞMASIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim ile alakalı fikri sorulan Adalı "Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil" ifadelerini kullandı.

"50-100'LER MANTIKLI DEĞİL"

Ezeli rakiplerinin yüksek transfer harcamaları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Beşiktaş Başkanı, "Rakip takımlarda 50-100'ler (transfer harcamaları) havada uçuşuyor. Mantıklı rakamlar olduğuna inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt

"YA BAKAN YA DEVLET DEVREYE GİRECEK"

Türk futbolundaki hakem tartışmalarına da değinen Serdal Adalı, "Hakem konusuna müdahil olmak istemedik. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010'da futbol şubesine bakarken gündeme getirdim ama ciddi bir tepki gördüm. Geldiğimiz noktada her kulüp yabancı hakem konusunda hemfikir gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sıkıntıyı sonunda yine Türk hakemlerle çözmemiz gerek. Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı! Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır. TFF ve MHK'de sıkıntı var! Bunu çözemezlerse, ya Spor Bakanı ya da devletimiz devreye girecek! Gidişatları hiç iyi değil!"

Serdal Adalı\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt

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Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cemilrepost Demiroğlu:
    1 .Fenerbahçe 2.gs 3.göztepe öyle devam eder bjk ilk 10 a giremez 31 5 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    kendini 6syle eyüple falan kıyasla 8tas sen kimsin 7 18 Yanıtla
  • Emin Erol:
    jimnastik yapın siz jimnastik külübü 20 5 Yanıtla
  • ÖZK TRN:
    tescilli şike takımı 8TAŞ... UEFA.COM 19 3 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    küçüksün bejeke 17 5 Yanıtla
  • AlexArda:
    gayyum bile atanmaz direkt kapatılır 19 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BU SÖYLEDİĞİNE KENDİ BİLE İNANMAZ. ŞİKE İLE 8TAŞIN ADINA LEKE SÜREN SAYIN ADALI 20 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    fıs diyip çektikten sonra konuşunca ahahahah 12 4 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Ya hee hee bu JIMNASTIK Kulübünün kendini GALATASARAY ile denk görmesi: )))))TÜRKİYENİN en büyük kulübüdür GALATASARAY KUŞLAR birbirleriyle oynasin denk 2 takim :))) 10 6 Yanıtla
  • Umut Toy:
    BUNA KİM İNANIR KADİR İNANIR. BU TAMAMEN ZÜĞÜRT TESELLİSİ. 13 3 Yanıtla
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