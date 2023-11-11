Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller; 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
İstanbul ekibi 14 puana ulaşırken, Sivasspor'da 14 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak, Sivasspor ise sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi - Son Dakika