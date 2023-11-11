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Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi - Son Dakika

Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi

11.11.2023 18:21  - Güncelleme: 19:05

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 3-0 yendi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip kazandı.

KARAGÜMRÜK RAHAT KAZANDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller; 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u gole boğdu

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

İstanbul ekibi 14 puana ulaşırken, Sivasspor'da 14 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak, Sivasspor ise sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u gole boğdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi - Son Dakika
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