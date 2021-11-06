- Sergen Yalçın: "Kelimelerin tükendiği yerdeyiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Bu durumu toparlamak bizim elimizde"

İSTANBUL - Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup olarak ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından konuştu. Yaşanan süreci toparlamanın kendilerinin elinde olduğunu söyleyen Yalçın, "Kelimelerin tükendiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 mağlup olan ve liderin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyun planlarının kazanmak üzerine olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Genelde bütün maçları bu şekilde oynuyoruz. 2 milli maç arasındaki performansımız beklediğimizin çok altında. Beşiktaş'a yakışmayan bir durum. Oyunlar istediğimiz gibi olsa da skorlar iyi olmadı. Birçok sebebi var ama işim bahane anlatmak değil, çözüm üretmek. Bu gibi durumlarda, bu tür basın toplantılarını yapmak zor. Son dönemde basın toplantılarında 'Üzgünüz, daha iyi olabiliriz' gibi kelimeler kullanıyoruz, bunları söylemek de zor. Kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Sezon başından bu yana yaşadığımız sakatlık ve oyunsal sorunlar var, oyunculara tekrar döndürmek için çabalıyoruz. Tabii ki performansı almak bazen zorlaşıyor. Taraftarı mutlu etmek istiyoruz, şu ana kadar bunu yapamadığımızı düşünüyorum. Çok çabuk toparlamalıyız, lige dönmeliyiz, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sorunlar yerine çözüm üretmeliyiz. Bunları yapabilecek kapasitemiz var. Kadrodaki oyuncuların hepsi üst düzey isimler. Buraya gelmeleri için ciddi emek sarf edilen oyuncular. Ama şu ana kadar çok sağlıklı olmadı. Bu durum oyuncuları da bizi de üzüyor. Kısa sürede tekrar oyunun içine dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Arada kapanmayacak bir fark yok"

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak kondisyoner ekibiyle ilgili bir karar alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Kondisyoner ekibiyle ilgili radikal bir karar almayı düşünmüyorum. 2 senedir buradayız ve 2senedir arka arkaya çok maç oynadık. Maç trafiğinin çok olması, oyuncuların yeterli hazırlığa sahip olmaması, doğal olarak bir ritim bozukluğuna neden olabiliyor. İstediğimiz gibi bir pozisyonda değiliz. Devre arasına kadar bu maç trafiği devam edecek. Bu sürede iyi antrenman yapıp, iyi organize olup, devre arasına kadar iyi performans sergilersek, en azından ikinci yarıda daha farklı bir performans ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Ligdeki puan farkı hakkında da konuşan Yalçın, "Şu anda konuşmak için erken gibi görünse de, Trabzonspor haricindeki rakiplerle bir puan farkımız yok. Trabzonspor'la olan fark da kapanmayacak bir fark değil. Ama bu oyunla farkın kapanması zor. Oyunu mutlaka yukarıya çekmeliyiz, daha iyi oynamalıyız. Bu şekilde belki yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz ama bu oyunun yeterli olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Daha fazla istemeliyiz, daha çok çalışmalıyız"

Yaşanan motivasyon kaybı hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Oyuncuların hepsi sonuçta insan. Doğal olarak motivasyonu kaybedebilirler. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları motivasyonu düşürüyor. Orada bir şeyler yapmak istemiştik ama bu planları uygulayamadık. Bugün baktığınızda berbat bir oyun oynamadık, iyi oynadık, kazanabilirdik de. İki devrenin de uzatmalarında gol yemek, hedefi olan bir takıma yakışmadı. Bu durum zaten ciddi bir motivasyon bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bunu toparlayabiliriz bence ama önce oyuncuların bunu istemesi gerekiyor. 3 günde 1 uzun süren maçlar oynuyorlar ve sakatlıklar meydana geliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının arkası bizi çok zorladı. Daha 12. hafta, toparlayabiliriz. Daha fazla istemeliyiz, daha fazla çalışmalıyız. Süre zarfında aradaki fark kapanır mı, bunu da görürüz" diyerek sözlerini tamamladı.