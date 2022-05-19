Sivas Belediyesi, İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finaline 200 otobüs kaldıracak - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finaline 200 otobüs kaldıracak

19.05.2022 11:30
Sivas Belediyesi, İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finaline 200 otobüs kaldıracak

Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlar için otobüs seferleri düzenleyecek.

Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlar için otobüs seferleri düzenleyecek.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek organizasyon hakkında bilgi verdi.

Sivasspor'un finale çıkmasıyla yönetim, teknik heyet ve futbolcuların işini yaptığını belirten Bilgin, "Şehre, şehrin yöneticilerine düşen de belli görevler var. Sivas'ta yaşayan taraftarımızın İstanbul'a gidip takımını desteklemesi, takımın 12. gücü olması için 'üzerimize düşen görevi yapalım' dedik. Başkanımızla görüştük, yönetimimizle görüştük. Şu ana kadar Sivasspor'a yaptığımız her desteği istişareyle yaptık. Sivas'ta olup da biletini alan herkesi İstanbul'a götürmeyi planlıyoruz. 200 araçla ilgili çalışmamızı tamamladık, 200 otobüsle şu anda hazırız. 200 araçtan fazla talep olursa onları da götüreceğiz, kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Bilgin, İstanbul'daki derneklerin organize ettiği toplantıda oradaki taraftarların maça gelmeleri konusunda da istişarede bulunacaklarını vurgulayarak, "Şehir olarak birliğimizi, beraberliğimizi sağlayıp takımımıza destek olduktan sonra inanıyorum ki takım bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da şehir için en güzelini yapacaktır. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz ve 'o kupa Sivas'a gelecek' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un kurulduğu günden bugüne kentin en önemli değeri ve markası olduğunu anlatan Bilgin, kırmızı-beyazlı ekibin ayrıca kentin Avrupa'ya açılan yüzü olduğuna dikkati çekerek, "Şehrin dinamiklerine düşen de böyle güzel bir markaya, değere sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, Sivasspor'un İstanbul'da çok önemli bir kupa finaline çıkacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sivasspor, bugüne kadar ki sportif başarılarının üzerine inşallah perşembe akşamı bir başarı daha ekleyerek Sivas'a dönecek. Buna şehir olarak inanıyoruz. Çünkü güzel bir yönetim, birliktelik, takım var ve teknik heyet de buna inanmış vaziyette."

Otyakmaz'dan birlik mesajı

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin tarihinde ilk kez kupada final oynayacağını belirterek, "Önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli karşılaşması var. Bu mücadeleden de zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in göreve geldikten sonra sürekli Sivasspor'u desteklediğini vurgulayan Otyakmaz, "Kendisinin taraftara ne gibi sürprizleri var, destekleri olacak bunları konuşacağız. Bizim için gerçekten çok önemli bir karşılaşma." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, kupa finalinde Anadolu derbisinin yaşanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kayseri bizim komşu vilayetimiz ve çok değerli, başarılı bir takımı da söz konusu. Onlar da bizim gibi bu sene Türkiye Kupası'na önem verdiler. Anadolu futbolunu taçlandıracak bir karşılaşma olacak. O yüzden tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz, geleceklerinden en ufak şüphemiz yok ama yine de bize yakışır organizasyonla taraftarımızı stadyuma getirmek istiyoruz. El birliğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olsun, inşallah kupayı şehrimize getiririz."

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Sivas Belediyesi'nden Sivasspor için 200 otobüs desteği Sivas Belediyesi'nden Sivasspor için 200 otobüs desteği
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Sivasspor, İstanbul, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyesi, İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finaline 200 otobüs kaldıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi, İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finaline 200 otobüs kaldıracak - Son Dakika
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