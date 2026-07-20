Sivasspor Kampına Başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'taki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yarın sabah gerçekleştireceği son antrenmanın ardından kamp için Kayseri'ye hareket edecek olan kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın fiziksel durumunun henüz hedefledikleri noktada olmadığını belirten Taşdemir, kapalı olan transfer tahtası nedeniyle genç oyunculardan maksimum verim almayı amaçladıklarını söyledi.

'KAMPTA DAHA FAZLA ÇALIŞMA İMKANIMIZ OLACAK'

Sivas etabında oyunculara uygulanan testlerin sonuçlarına değinen Taşdemir, "Buraya geldiğimizden beri yaptığımız testlerin değerleri tam istediğimiz seviyede değil. Bunları yukarı çekmek için Kayseri kampında daha fazla çalışma imkanımız olacak. Lige kadar düşündüğümüz, arzuladığımız sezon başı formunun tam olarak olmasa da çok yakınına geleceğiz. Takımımızın şu anki durumuna çok iyi diyemem ama kötü de diyemem; sezon başı normlarının bir tık gerisindeyiz. Bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden 4 Temmuz'dan beri çalışan takıma sadece bir gün izin verdik ve izinleri asgari düzeye indirdik" dedi.

'TRANSFER TAHTASI KAPALI, GENÇLERİMİZDEN FAYDALANACAĞIZ'

Transfer yasağına ve kulübün mevcut durumuna dikkat çeken İsmet Taşdemir, altyapıdan gelen oyuncuların önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Gençlerimizin çalışma gayreti, istek ve arzusu son derece iyi. Bu sene içlerinden faydalanabileceğimiz bir-iki oyuncumuz çıkabilir, bu durum bizi çok mutlu eder. Çünkü halihazırda transfer tahtamız kapalı. Genç oyuncularımızı aramıza katarak yolumuza devam etmek zorundayız. İnşallah onlardan gerekli verimi alırız."

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI NETLEŞİYOR

Kamp dönemindeki hazırlık maçları hakkında bilgi veren Taşdemir, "Şu anda netleşen iki hazırlık maçımız var, üçüncüsü için uğraşıyoruz. Ayın 23'ünde Pendikspor ile, 26'sında ise Kayseri ile karşılaşacağız. Ayın 30'unda da bir maç oynamak için çalışmalarımız var ancak planlamada geç kaldığımız için henüz net bir sonuç alamadık. Eğer bir rakip bulabilirsek ayın 30'unda da oynayıp kampı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'OYUN KURULUMLARINDA NET DEĞİŞİKLİKLER GÖRECEĞİZ'

Yeni sezonda taktiksel olarak farklı bir anlayış sahaya yansıtacaklarını belirten Taşdemir, "Geçen seneye göre daha iyi olmak adına taktik idmanlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Ufak tefek değişiklikler yapacağız, belli bir standarta bağlı kalmayacağız. Özellikle oyun kurulumlarında çok daha net değişiklikler görebileceğiz. Ancak bunu sahaya ne kadar yansıtabileceğimizi hep birlikte zamanla göreceğiz" dedi.

'SÜPER LİG SEVİYESİNDE TAKIMLAR KURULDU'

Ligdeki rekabetin her geçen yıl zorlaştığını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçen yıl şubat ayında göreve geldikten sonra pazar-çarşamba maç trafiğinden dolayı taktiksel ve fiziki anlamda çok çalışma fırsatımız olmamıştı. Bu sene geç de başlasak en azından çalışmak için vaktimiz oldu. Ancak bu sezon rakipler çok daha fazla ve çok daha zorlu. 1'inci Lig'in kalitesi her geçen sene artıyor. Bu yıl 5-6 kulübümüz adeta Süper Lig eşliğinde kadrolar kurdular. Onlarla yarışacağız. Bu yarışta yer alabilmek ve transferi açamasak bile başarılı olmak için çok daha güçlü olmamız gerekiyor, hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.