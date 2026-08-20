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Sivasspor'un Hedefi İlk Galibiyet

Sivasspor\'un Hedefi İlk Galibiyet
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İsmet Taşdemir, Manisa FK maçında galibiyet ve ilk golü hedeflediklerini açıkladı.

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyun olarak tatmin edici bölümlerin fazla olduğunu belirterek, "İki maçta da iyi oynadık ama skora yansıtamadık maalesef. Bu hafta hem ilk golümüzü atmak hem de ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, ligin 3'üncü haftasında kendi sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin geçen yıllara oranla çok daha zor, denk ve güçlü takımlardan oluştuğunu dile getiren Taşdemir, rakiplerinin geçen seneden beri kadrosunu koruyan ve nokta takviyelerle sezona 6 puanla başlayan güçlü bir ekip olduğunu vurguladı.

'KONTENJAN HAKKIMIZI ÖN TARAFA KULLANACAĞIZ'

Gündemdeki transfer çalışmaları hakkında net mesajlar veren tecrübeli teknik adam, kulübün bütçe yapısına uygun hareket ettiklerinin altını çizdi. Taşdemir, takımdan ayrılması beklenen oyuncuların durumuna göre planlama yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu anda iki yabancı ve Türk oyuncu alma hakkımız var. Bu haklarımızın çoğunluğunu, bulabilirsek ön tarafta kullanmayı hedefliyoruz. Hem orta sahadan öne bizi etkin taşıyabilecek hem de kanatlarda forvete destek sağlayacak isimlere ihtiyacımız var. Çünkü o bölgede eksiğiz. Görüşmelerimizin son aşamasında olduğu, hem kenarda hem de santrforda oynayabilen genç, potansiyelli bir oyuncu var. İnşallah bir sorun çıkmadan aramıza katabiliriz."

'SÜPER LİG'DEN OYUNCULARIMIZA İLGİ VAR'

Takımdaki oyunculara Süper Lig'den ciddi teklifler olduğunu açıklayan İsmet Taşdemir, taraftarlardan oyuncularına destek olmalarını istedi. Finansal olarak zorlu bir süreçten geçildiğini hatırlatan Taşdemir, "Geçen seneden beri taraftarlarımızın farklı gözle baktığı Bekir Turaç bugün Göztepe'ye gitti. Emirhan, Polonya'ya gidiyordu son anda Bursa'ya transfer oldu. Süper Lig'den iki üç kulübün kadromuzdaki iki oyuncumuzla alakalı ciddi ilgisi var. Belki de bu hafta maçımızı izlemeye gelecekler. Oyuncularımızın arkasında duralım. Gün gelir hata yaparlar ama yarın öbür gün bir oyuncumuzu iyi rakamlara satarak kulübümüzü maddi olarak düzlüğe çıkarabiliriz" diye konuştu.

'REY MANAJ TAM HAZIR DEĞİL'

Takımın golcü ismi Rey Manaj'ın fiziksel durumu hakkında da bilgi veren Taşdemir, oyuncunun sakatlık sürecinden dolayı ciddi bir hazırlık dönemi geçiremediğini belirtti. Taşdemir, "Rey, geçen sezon bitime iki ay kala sakatlanmıştı ve yazın da çalışamadı. Kampa da geç katıldı ve kilosu fazlaydı. Çalışmalarla belli bir kıvama getirdik ancak şu an tam hazır değil. Normalde bir devre oynatmamız gerekirken, alternatif oyuncu sayımız az olduğu için 90 dakika sahada tutmak zorunda kalıyoruz. Rey tam olarak bildiğimiz performansına ulaştığında çok farklı bir senaryo olabilirdi. Umut ediyorum ki bu haftadan itibaren gollerine başlayacaktır" dedi.

Eleştirilere saygı duyduğunu ve futbolda skor alındığı zaman işlerin doğru kabul edildiğini belirten İsmet Taşdemir, taraftarları tribüne davet ederek, "Sahada kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz, taraftarımız da yanımızda olsun ve bizi desteklemeye devam etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

İsmet Taşdemir, Sivasspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Hedefi İlk Galibiyet - Son Dakika

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