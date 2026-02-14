Sivasspor ve Vanspor 3-3 Berabere Kaldı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfi Aydın, Kerem Kalkan

SİVASSPOR: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Kamil Fidan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi(Dk.22 Mert), Okoronkwo (Dk.84 Bekir Turaç), Charisis (Dk.46 Özkan), Cihat Çelik (Dk.74 Avramovski), Ethemi (Dk.74 Ali Malle), Manaj.

VANSPOR: Çağlar Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan(Dk.81 Emir), Traore (Dk.41 Cedric), Oğulcan Çağlayan(Dk.81 Bekir Can), Erdem Seçgin(Dk.46 Jefferson), Hostikka (Dk.86 Hasan Bilal), Mamah.

GOLLER: Dk.9 Appindangoye, Dk.28-32 Manaj (Sivasspor)- Dk.30- 68 Mamah, Dk.90 Muhammet Ensar (Vanspor)

SARI KARTLAR: Charisis, Emirhan (Sivasspor) - Sabahattin, Oğulcan, Jefferson, Muhammet Ensar, Emir (Vanspor)

1'inci Lig'in 25'inci hafta maçında Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk maçında sahasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

2'nci dakikada orta alanda Charisis'in pasında sağ kanattan Okoronkwo ceza alanına girdi, sağ ayağı ile vuruşu yandan dışarı gitti.

9'uncu dakikada sağ kanatta Charisis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Murat Paluli kullandı. Kale içine kestiği topa altıpas içinde Appindangoye dokundu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

28'inci dakikada orta alanda Charisis'iin pasında soldan Ethemi hareketlendi. Sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu kale önünde Manaj filelere gönderdi: 2-0.

30'uncu dakikada gelişen Vanspor atağında, Mehmet'in pasında ceza alanında topla buluşan Mamah düzeltip yerden vurdu, uzak köşeden top ağlarla buluştu: 2-1.

32'nci dakikada Manaj'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sivasspor adına Manaj kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top köşeden filelerle buluştu: 3-1.

53'üncü dakikada Cedric'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

64'üncü dakikada savunma Oulare'den topu kapan Ethemi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, iyi yer tutan kaleci Çağlar topa sahip oldu.

68'inci dakikada orta alanda topu alan Cedric'in pasında ceza alanı yayında topla buluşan Mamah'ın sert şutunda top ağları havalandırdı: 3-2.

90'ıncı dakikada Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Cedric, bekletmeden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ensar'un sol ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.