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Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı - Son Dakika
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Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Süper Kupa finaline dakikalar kala, Atatürk pankartlarına izin verilmemesi krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve diğer siyasi isimler, Atatürk'ün anılmasından geri adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

29.12.2023 - 18:42,
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Süper Kupa finaline dakikalar kaldı. Maç öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu.

"YETKİLİLERİ UYARIYORUZ, BU SOYTARILIĞA SON VERİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor. Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!" ifadelerini kullandı.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki

"ATATÜRKÜMÜZÜ ANMAKTAN ALIKOYACAK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

İYİ Parti lideri Akşener ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerleri ne Suud'lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz!" dedi.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki

"ATATÜRK KONUSUNDA PAZARLIK OLMAZ"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de, krize sessiz kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce, "Bu iddialar doğru ise; bir milim dahi geri adım atmayın, yanınızdayız! Mustafa Kemal Atatürk konusunda pazarlık olmaz. Atatürk'ün adını anmaktan korkan bir TFF yönetimi olamaz. Atatürk'ün posterinin alınmadığı bir maça Atatürk'ün evlatları çıkmaz!" ifadelerini kullandı.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki

İŞTE SİYASİ İSİMLERİN PAYLAŞIMLARI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türk Milletine ve Atatürk'e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki


Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan idarecileri Milli Egemenliğimizin nişanesi, İstiklâlimizin simgesi İstiklâl Marşımızın okunmasını, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Milli Mücadelenin Lideri Büyük Atatürk'ün posterlerinin, maçın oynanacağı stada girişini yasaklamış! Meseleyi Futbol Federasyonu ve yetkilileri görüşüyormuş! Bu futbolun değil egemenliğin, egemenliğimizin konusudur! Görüşmesi gerekenler -hala varsa- devlet adamları ve devlet ricalidir! Krallarının ölümünde yas tutan bizim ricale duyurulur; ivedilikle hadlerini bildirin, Milletimizi de bilgilendirin!

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yalnızca Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü not düştüğü paylaşımında iki takımını koreografilerinin kolaj haline getirilmiş bir görselini yayınladı.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülke takımlarımızın mücadele verdiği Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanmasının ayıbı bir yana; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankartların tribünlere alınmaması asla kabul edilemez. Bu hadsizliğin tartışılması dahi söz konusu olamaz! İki güzide kulübümüz de; maruz bırakıldıkları bu durum karşısında gerekeni yapacaktır, buna inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki, bu rezaletin yaşanmasına ve ulusal gururumuzun alçakça taciz edilmesine vesile olan Saray şürekası ve sözde milliyetçiler bu ayıbın asıl sorumlularıdır.

Siyasilerden Süper Kupa finalindeki skandala tepki
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • MUSTAFA AKTAŞ: Allah Allah yerli ve milli sözüm ona Türkmen beyi bohçalidan neden ses yok insan merak ediyor ne bileyim Yanıtla 11 6

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Son Dakika Spor Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı - Son Dakika


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