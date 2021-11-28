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Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

28.11.2021 13:16

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor" "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız"...

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor"

"Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız"

"Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz"

"Pek çok ülkeye meydan okuyacak bir spor altyapısı hazırlıyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki spor yatırımlarının katlanarak devam edeceğini ve her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda üniversite rektörü ile akademisyen katıldı. Program Gaziantep Üniversitesi'nin tanıtım filmiyle başladı. Programda konuşan Prof. Dr. Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na çalışmalarına ilişkin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

Programda açıklamalarda bulunan ve Gaziantep'in sanayiden tarıma, tarımdan spora büyük bir devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bu toplantının Gaziantep'te düzenlenmesinin önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Üniversitelerin en büyük paydaşlarından biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Yerel yönetimler de önemli bir paydaş olarak gördüğümüz çok ciddi iş birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlardır. İşbirliği olmadıkça o sinerjiyi üretemedikçe o kurumun tek başına bir şey başarması mümkün değildir. Akademiyle yerel yönetimle sivil toplumla işbirliği oldukça bunun çıktıları her alanda güçlü bir şekilde hissettiriyor. Geleceğe doğru yapılan planlamalar hem ülkemiz hem akademi için ciddi sonuçları ortaya çıkarıyor. Bakanlık olarak öne çıkardığımız katılımcı ruh her zaman önemsediğimiz bir konudur. En son bütçe konusunda gençlerin bütçesi gençlere dedik. Üniversitelerimizin siz değerli hocalarımızın süreçlerin içinde olmasını çok önemsiyorum. Yeni projelerde sizlerin içinde yer almasını temenni ediyorum. Spor fiziksel bir unsur ama bunun ötesinde çok önemlidir. Spor her şeyden önce fiziksel sağlık demek. Spor ruhsal sağlığı beraberinde getiriyor. Ruhsal sağlıkla birlikte sosyal sağlık beraberinde geliyor" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor"

Spor ve gençliğin gelişmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok önem verdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporu hem kültür olarak güçlendirme hem de spordaki performansı yukarı taşıma noktasında yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Yeni projeler var. Ama var olan altyapıyı da çok güçlü şekilde değerlendirmeliyiz. Her branşa mükemmel derecede hizmet eden altyapımız var. Cumhurbaşkanımız da spora çok önem veriyor. Son 19 yılda ortaya koyduğumuz spor vizyonu bunun en büyük somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız"

Son yıllarda yapılan yatırımlarla başarıların da arttığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık. Tabi bunu birlikte başaracağız. Bu noktada üniversiteler en önemli paydaşlarımızdır. Bakanlığımızın her türlü imkanı tesisten finansmana kadar sizlerin her daim hizmetindedir. Bakanlığımıza bu anlayışla yaklaşın. Yerelde karşılaştığınız her konuda sizlerin her şekilde yanınızda olduğumuzu taahhüt ediyorum. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama yerelden merkez teşkilata kadar her türlü imkan sizlerin hizmetinizde. Tesislerimizi kendinizin gibi görün. Gençlerimizi çok daha güçlü bir şekilde yetiştirme adına bu işbirliğini güçlendirme zaruretini ve ivediliğini unutmayalım. Yeni federasyon başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkemizin spor geleceği adına hayati derecede çalışmalardır, bunları da her şekilde destekleyeceğiz. 2023'te düzenlenecek olan organizasyonun Gaziantep'te düzenlenmesi çok kıymetlidir. Bakanlık olarak işbirliğimiz devam ediyor. Gençlerin girişimciliğini desteklemek adına bir protokol imzaladık. Spor araştırmaları alanında Tübitak'ta kapsamlı bir çağrıya çıktık. Başarıyla yürüyen bir süreçtir. 119 üniversite bin 213 akademisyenle ve rekor düzeyde başvuruyla bu süreci kapattık. Sinir biliminden medikala, biyoteknolijiden mektroniğe kadar çok sayıda proje başvurusu geldi" ifadelerine yer verdi.

"Bu ülkede sporu hep birlikte güçlendireceğiz, spor malzemelerini ihraç eden ülke hedefine ilerleyeceğiz"

Sporu geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini de aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bunlar hep başlangıç bunları hep birlikte güçlendireceğiz. Sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları ithal eden değil ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyeceğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli bir hamleydi. Sporcularımızın eğitim mi spor mu ikileminin tamamen sona ermesi için önemli bir hamle oldu. Bizlere her zaman daha çok çalışmak düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki iki günü eşit olan ziyandadır. Sporun her branşını ve gençlerimizi daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabileceğine de inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz"

Olimpiyatlar için üniversitelerden başarılı ve güçlü sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Olimpiyatta şunu gördüm. Üniversiteler Amerika'da ve batıda olimpiyatlara en çok sporcu hazırlayan kurumlar. Onun için üniversitelerin her biri bir branşa odaklanmalıdır. Her bölgemizin bir zenginliği var. Bu özellikleri keşfedip yarınların olimpiyatlarında Gaziantep, Çanakkale, Burdur üniversitelerinin niçin olimpiyat şampiyonu yetiştirmesin. Yeter ki bu anlamda bir vizyon ve çaba ortaya koyalım. Stanford Üniversitesi'nin 270 olimpiyat madalyası var. Neden bizim ülkemizde de olmasın. Bizler üniversitelerimizin yanındayız. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimiz müthiş bir potansiyeldir. Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle yaşlısıyla engelli engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz. Bu toplantının çıktıları bizler için çok önemli, bu camianın bir ferdi olarak bu toplantının çıktılarından da bizzat istifade edeceğim" değerlendirmesini yaptı.

"Pek çok ülkeye meydan okuyacak bir spor altyapısı hazırlıyoruz"

Konuşmasının son kısmında Gaziantep'te önemli spor yatırımlarının yapıldığına ve bu yatırımların dünyaya örnek olacağına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Spordaki devasa tesis altyapısından bahsettim. Bugün yine Gaziantep'te mükemmel tesisleri açacağız. Hakikaten pek çok ülkeye meydan okuyacak bir altyapıyı hazırlıyoruz. Bu tesisleri nasıl verimli kullanır ve halkın erişimine nasıl açarız. Bu konular bizlerin her daim gündeminde olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hocalarımızın yaklaşım ve tavsiyeleri bizler için kritik bir misyon ifade ediyor. Başarının en önemli şartlarından biri plan ve istikrardır" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz

Gaziantep Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Üniversiteler, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz" - Son Dakika
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