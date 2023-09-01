Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi

Son Güncelleme: 01.09.2023 20:53

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale adını yazdırdı.

2-1 GERİDEN GELEREK GALİBİYETE ULAŞTILAR

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan yarı final maçında ilk setin ortalarına kadar karşılıklı sayılar (18-18) alınırken, İtalya'dan Egonu'nun servislerinde önemli bir seri yakalayarak farkı açan İtalya, ilk seti 25-19 önde bitirdi.İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (11-5) fark yakaladı. İtalya, oyunun sonlarında kullandığı etkili servislerle farkı kapatarak bir sayıya (24-23) kadar indirse de set sayısında hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 25-23 önde tamamladı.Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, setin ortalarında farkı 5 sayıya (12-17) çıkardı. Serviste ve blokta etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-15 önde geçti.

SON SETTE RAKİBİ DARMADAĞIN ETTİLER

Dördüncü sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken setin ortaları 14-14'lik eşitlikle geçildi. Bir ara dört sayı (14-18) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin'in sayılarıyla 20-20'de eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan milli takım dördüncü seti 25-22 önde tamamladı.

Final setinin başında karşılıklı sayılar alınsa da Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı açan milliler, karar setini 15-6, maçı da 3-2 kazanarak organizasyonda finale yükseldi.

HOLLANDA-SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİYLE FİNAL OYNAYACAĞIZ

Filenin Sultanları, Hollanda-Sırbıstan karşılaşmasının galibiyle 3 Eylül Pazar günü finalde karşılaşacak.

Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi

NAMAĞLUP FİNALİST OLDUK

Sultanlar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamladı. Son 16 turu maçında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ise Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi. Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Spor

Filenin Sultanları, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi - Son Dakika


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20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
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SON DAKİKA: Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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