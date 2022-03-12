Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı

12.03.2022 18:34
Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı

Son dakika spor haberi... Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı, Artvin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı, Artvin'de gerçekleştirildi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 78 kulüpten 89 sporcu katıldı.

Kastamonu Kızağı ve Erzurum Kızağı olmak üzere iki kategoride yapılan müsabakalarda sporcular, büyükler, gençler, yıldızlar, veteran ve minik gruplarında mücadele etti.

Sporcular 100 metre uzunluğundaki kayak pistini kızaklarla en kısa sürede geçmek için kıyasıya yarıştı.

Erzurum Kızağı yarışlarında yıldızlarda Bedirhan Soylu, gençlerde Yunus Yıldırım, büyüklerde Murat Aksakallı birinci oldu.

Kastamonu Kızağı'nda kadınlar kategorisi miniklerde Nisanur Çetin, yıldızlarda Işıl Yalçın, gençlerde Berna Korkmaz, büyüklerde de Ceyda Ilgın Altundaş parkuru en kısa sürede tamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kastamonu Kızağı erkekler kategorisinde ise miniklerde Abdurrahman Sevinç, yıldızlarda Emirhan Ray, gençlerde Fazılcan Karagöz, büyüklerde Tuğrul Türkoğlu, veteranlarda ise Bünyamin Söylemez birinci sırayı aldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Ünal Genç, yaklaşık 15 gün önce Kayseri'de yarışların ilk ayağını yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın buralarda aldıkları sonuçlar Türkiye şampiyonluğu için önemli. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyor. Tarihin tozlu sayfalarındaki geleneklerimizdir bunlar. Burada sporcularımızın kaydığı kızaklar 600 yıl önce atalarımızın kaydığı kızaklardır. Artvin'de güzel bir müsabaka yaptık. Güzel yarışlar oldu. Önümüzdeki yıllarda yine benzer etkinlikleri burada yapacağız. Şavşat kızağı için başvuru oldu. Önümüzdeki yıllarda Şavşat kızağı kategorisinde yarışlar için çalışmalar yapacağız. Şavşat kızağına sahip çıkacağız."

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları gelecek kuşaklara aktarmak için Atabarı Kayak Merkezi'nde kültürel, sportif ve sosyal bir faaliyete ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Demirkıran, "Atabarı Kayak Merkezi'ni tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu. Bizler birlikte bu tür organizasyonlar yaparak Artvin'in kültürü, sporu ve sanatını insanlarımıza tanıtmayı planlıyoruz. Spor yapın, sağlıklı kalın. Herkesi Artvin'e spor yapmaya, kayak yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kızak yarışları sonrası, kar raftingi, kar kanosu ve kar bisikleti gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

Etkinlik, yerel sanatçıların konseriyle sona erdi.

Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı

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Geleneksel spor dalları, Kayak Merkezi, Türkiye, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Geleneksel Kızak Müsabakaları'nın ikinci ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika
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