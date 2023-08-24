Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 sonuçlandı.

ABOUBAKAR PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Aboubakar, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Durum 1-0.

ZAYNUTDINOV İLK KEZ FORMA GİYDİ

Temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

SHAPARENKO EŞİTLEDİ

Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Durum 1-1.

COLLEY SAHNEDE

64'te Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 2-1.

VOLOSHYN TEKRAR EŞİTLEDİ

66'da Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn ile yeniden eşitliği yakaladı. Bu gol sonrası baskısını daha da arttıran ev sahibi gol yollarında etkili oldu fakat istediğini bulamadı.

ZAYNUTDINOV FİŞİ ÇEKTİ

Son anlar nefes kesti. Beşiktaş, 90+4'de yeni yıldızı Zaynutdinov'un golüyle 3-2 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlandı.