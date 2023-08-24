Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

Son Güncelleme: 24.08.2023 22:29

Son dakika: Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 yendi.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 sonuçlandı.

ABOUBAKAR PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Aboubakar, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Durum 1-0.

Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

ZAYNUTDINOV İLK KEZ FORMA GİYDİ

Temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

SHAPARENKO EŞİTLEDİ

Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Durum 1-1.

COLLEY SAHNEDE

64'te Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 2-1.

Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

VOLOSHYN TEKRAR EŞİTLEDİ

66'da Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn ile yeniden eşitliği yakaladı. Bu gol sonrası baskısını daha da arttıran ev sahibi gol yollarında etkili oldu fakat istediğini bulamadı.

Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

ZAYNUTDINOV FİŞİ ÇEKTİ

Son anlar nefes kesti. Beşiktaş, 90+4'de yeni yıldızı Zaynutdinov'un golüyle 3-2 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlandı.

Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi

Dinamo Kiev, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Osmaniye'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı
22:08 Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı
22:04 Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi
21:54 Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı
21:17 ''Suriyeliyim'' diyerek çektiği video infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı
21:12 Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu
21:04 Kibariye, sahneden Erdoğan çiftine hitap etti: Götürdük malları valla
20:21 Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor
20:07 Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti
19:11 Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler: Hayatında ciddi hataları vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 22:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement