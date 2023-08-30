Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı - Son Dakika

Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı

Son Güncelleme: 30.08.2023 00:37

Son dakika: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi sahasında 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 mağlup etti ve 4 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

3 OYUNCU ÇARPIŞTI

Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.

KNUDTZON'UN KAFASI YARILDI

Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.

HESTAD EŞİTLEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, 65. dakikada Emil Breivik'in pasında topla buluşan Eirik Hestad'ın golüyle eşitliği yakladı. Durum 1-1.

ANGELINO FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı - Son Dakika


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