Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 mağlup etti ve 4 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.
Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, 65. dakikada Emil Breivik'in pasında topla buluşan Eirik Hestad'ın golüyle eşitliği yakladı. Durum 1-1.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.
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