Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi

Çağrılara kayıtsız kalamadı! Gazze için beklenen talimatı verdi

Büyük Filistin Mitingi\'ne Cumhur İttifakı\'ndan yalnızca bir lider katılmadı

Hamas\'tan İsrail\'e takas teklifi: Bunu yaparsanız tüm rehineleri bırakırız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Okan Buruk'un takımı oldu.

İLK YARIDA GOL YOK

Mücadeleye etkili başlayan iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

OLIVEIRA SAHNEDE

68'de Çaykur Rizespor'un kaptırdığı topta hızlı çıkan Galatasaray'da Icardi'nin tek pasında Sergio Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

SAUER ATTI AMA OFSAYT

70. dakikada Rizespor golü buldu ancak ofsayt! Savunma arkasına atılan uzun topta Gustavo Sauer ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

GALATASARAY KAZANDI

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.