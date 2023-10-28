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Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi

Son Güncelleme: 28.10.2023 20:57

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Sergio Oliveira'nın attığı golle 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Okan Buruk'un takımı oldu.

İLK YARIDA GOL YOK

Mücadeleye etkili başlayan iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Son Dakika: Seri devam ediyor! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Son Dakika: Seri devam ediyor! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

OLIVEIRA SAHNEDE

68'de Çaykur Rizespor'un kaptırdığı topta hızlı çıkan Galatasaray'da Icardi'nin tek pasında Sergio Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Seri devam ediyor! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SAUER ATTI AMA OFSAYT

70. dakikada Rizespor golü buldu ancak ofsayt! Savunma arkasına atılan uzun topta Gustavo Sauer ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

Son Dakika: Seri devam ediyor! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

GALATASARAY KAZANDI

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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