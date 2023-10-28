Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Okan Buruk'un takımı oldu.
Mücadeleye etkili başlayan iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
68'de Çaykur Rizespor'un kaptırdığı topta hızlı çıkan Galatasaray'da Icardi'nin tek pasında Sergio Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
70. dakikada Rizespor golü buldu ancak ofsayt! Savunma arkasına atılan uzun topta Gustavo Sauer ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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