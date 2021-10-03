Üye Girişi
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021

03.10.2021 18:16
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021, System.String[]

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu... Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Gustavo yorumu... Fenerbahçe, liderliği perçinliyor... Antalyaspor Ersun Yanal'a veda etti... Bunlar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.

ANTALYASPOR'DA ERSUN YANAL DÖNEMİ BİTTİ

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Kırmızı-Beyazlılarda Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Yanal konusunu gündeme getiren yönetim kurulu ayrılık kararı verdi. Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu bulunuyor.

Haberin detayları için tıklayın >

KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU YAŞANIYOR

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Vitor Pereira bu maçta sürpriz tercihlere imza attı. Orta sahada Crespo'ya ilk kez 11'de forma şansı veren Portekizli hoca, hücum hattında ise Serdar Dursun'a görev verdi. Mesut Özil ise yedekler arasında yer alıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

Haberin detayları için tıklayın >

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. Turuncu-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir" açıklaması yapıldı.

Haberin detayları için tıklayın >

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ FORVET TERCİHİ! İŞTE İLK 11

Süper Lig'in 8. hafasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fatih Terim bu maçta defans ikilisinde Alpaslan ve Nelsson'a ilk 11'de şans verirken ileri uçta Feghouli, Babel, Mostafa forma giyecek.

Haberin detayları için tıklayın >

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KESİNLEŞTİRDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Sarı-lacivertli takım, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçtan sonra puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, milli araya ligin zirvesinde girdi.

Haberin detayları için tıklayın >

RIDVAN DİLMEN'DEN GUSTAVO İÇİN ŞAŞIRTAN YORUM: CANIM ACIYORDU

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kasımpaşa'yla karşılaştığı maçın ilk yarısı hakkında Rıdvan Dilmen değerlendirme yaptı. Olympiakos maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanan Gustavo'nun gol atmasına sevindiğini söyleyen Dilmen, "Bugün kimin gol atmasını istersin bir Fenerbahçeli olarak dersen Gustavo derim. Canım acıyordu birkaç gündür Gustavo için. Gustavo'nun atmasına bir Fenerbahçeli olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >

Emre Belözoğlu, Rıdvan Dilmen, Antalyaspor, Fatih Terim, Ersun Yanal, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlginç düğün geleneği hala devam ediyor! Karga tulumba tutup kayalıklardan suya atıyorlar 18:21 İlginç düğün geleneği hala devam ediyor! Karga tulumba tutup kayalıklardan suya atıyorlar Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:03 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak 17:47 12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz 17:39 Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 17:30 ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu
Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu 17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:13 Korkunç kaza! İtalya'da özel uçak, inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü: 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi         
18:21
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti         
18:20
İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü         
18:12
Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti         
18:01
Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor         
17:41
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak         
17:09
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 18:28:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement