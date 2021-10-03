Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021

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ANTALYASPOR'DA ERSUN YANAL DÖNEMİ BİTTİ

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Kırmızı-Beyazlılarda Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Yanal konusunu gündeme getiren yönetim kurulu ayrılık kararı verdi. Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu bulunuyor.

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KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU YAŞANIYOR

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Vitor Pereira bu maçta sürpriz tercihlere imza attı. Orta sahada Crespo'ya ilk kez 11'de forma şansı veren Portekizli hoca, hücum hattında ise Serdar Dursun'a görev verdi. Mesut Özil ise yedekler arasında yer alıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. Turuncu-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir" açıklaması yapıldı.

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FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ FORVET TERCİHİ! İŞTE İLK 11

Süper Lig'in 8. hafasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fatih Terim bu maçta defans ikilisinde Alpaslan ve Nelsson'a ilk 11'de şans verirken ileri uçta Feghouli, Babel, Mostafa forma giyecek.

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FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KESİNLEŞTİRDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Sarı-lacivertli takım, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçtan sonra puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, milli araya ligin zirvesinde girdi.

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RIDVAN DİLMEN'DEN GUSTAVO İÇİN ŞAŞIRTAN YORUM: CANIM ACIYORDU

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kasımpaşa'yla karşılaştığı maçın ilk yarısı hakkında Rıdvan Dilmen değerlendirme yaptı. Olympiakos maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanan Gustavo'nun gol atmasına sevindiğini söyleyen Dilmen, "Bugün kimin gol atmasını istersin bir Fenerbahçeli olarak dersen Gustavo derim. Canım acıyordu birkaç gündür Gustavo için. Gustavo'nun atmasına bir Fenerbahçeli olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

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