Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.
Barcelona'da dünyaca ünlü Fransız savunmacı Sameul Umtiti ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki futbolcu için Nice, Lazio ve Beşiktaş devrede. İspanyol basını ve birçok kaynak, Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu yazdı. Umtiti, kiralık olarak kendisini ispat edebileceği bir takıma gitmek istiyor.
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Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda bu akşam Haaland ve Sörloth'tan yoksun Norveç ile karşılaşacağız. Olası bir yenilgi, Dünya Kupası hayallerimizin neredeyse son bulması demek. 2002'den beri katılamadığımız Dünya Kupası için büyük öneme sahiptir. Kazanmamız halinde ise liderliğe kadar yükselecek bir fikstürümüz var. Ancak olası bir puan kaybı her şeyi bitirebilir. Yeni hoca Stefan Kuntz'un, 4-3-3 dizilişiyle, ofansif bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
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Uguruay'da Libertadores Kupası finalinde Flamengo ile Palmeiras arasındaki final öncesi Felipe Melo sıkıntısı baş gösterdi. Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olan eski Galatasaraylı, bu maç için ülkeye girmesi halinde sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Palmeiraslı yöneticiler, bu krizi çözmek için çaba gösteriyor.
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Galatasaray'ın yaptığı zam teklifini reddeden Kerem'in Fransa'dan gelen teklifler sonra kafasının karıştığı aktarıldı. Nantes ve Lyon, genç kanat oyuncusu için nabız yokluyor. Kerem'in Lyon'un ilgisinden memnun olduğu ve Fransa'ya gitmek istediği aktarıldı.
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Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Arda Turan hakkında bomba bir karara vardı. Fatih Terim, Arda'nın yardımcı antrenör olarak kariyerine devam etmesini istiyor. Arda'nın da düşen performansı ve sakatlık sorunları sebebiyle bu fikri değerlendirebileceği aktarıldı. 34 yaşındaki tecrübeli kaptan, futbol kariyerine devam etmek isterse Galatasaray'dan ayrılmak zorunda.
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Kim'den sonra Valencia da milli takımına galibiyeti getiren bir performans gösterdi. Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta Valencia, fileleri 2 kez havalandırarak maçın yıldızı oldu. Enner Valencia, Ekdavor tarihinin en golcü futbolcusu seçildi.
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Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 - Son Dakika Spor