Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak - Son Dakika
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Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak

19.03.2022 17:23

Son dakika: TFF'den yapılan Ramazan ayı açıklamasında, "Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 31-32-33 ve 34. haftanın fikstürünü açıkladı. TFF ayrıca, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 20.30 olarak düzenlendiğini belirtti.

DERBİ PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final karşılaşmaları da 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 haftalık ve Türkiye Kupası yarı final programını açıkladı.

Süper Lig'deki 4 haftalık program:

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak
Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak
Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak
Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Spor Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak - Son Dakika


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