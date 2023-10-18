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Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor - Son Dakika

Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor

Son Güncelleme: 18.10.2023 19:08

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler'e İtalyan devi Milan'ın talip olduğu belirtildi. Milan'ın, Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği ve Real Madrid'in de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü ifade edildi. Arda Güler'in transferi için son kararı Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez'in verecek.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için Milan'ın devreye girdiği ve son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.

MILAN KANCAYI TAKTI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.

REAL, DÜŞÜNÜYOR

Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

SON KARARI PEREZ VERECEK

Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi. Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor - Son Dakika
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