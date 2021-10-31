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13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında - Son Dakika

13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında

31.10.2021 11:51

- 13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında Akdeniz Belediyespor'da top koşturan Osman Bodur, oynadığı futbol ile gelecek adına umut veriyor Osman Bodur, yere düşürmeden 756 kez top sektirebiliyor Mersin'de 13 yaşındaki lise öğrencisi Osman Bodur, oynadığı futbolla...

- 13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında

Akdeniz Belediye spor'da top koşturan Osman Bodur, oynadığı futbol ile gelecek adına umut veriyor

Osman Bodur, yere düşürmeden 756 kez top sektirebiliyor

MERSİN - Mersin'de 13 yaşındaki lise öğrencisi Osman Bodur, oynadığı futbolla izleyenleri şaşkına çeviriyor. Sahada sergilediği oyunla gelecek adına umut veren ve başta Fenerbahçe olmak üzere büyük kulüplerin yakın takibe aldığı genç futbolcu, hiç yere düşürmeden 756 kez top sektirebiliyor.

Aynı ismi taşıyan babası tarafından henüz 5 yaşındayken futbola olan ilgisi üzerine Kanarya Spor Okulu'na yazdırılan Osman Bodur, yetenekleriyle kısa sürede ön plana çıktı. Fenerbahçeli eski futbolcu Levent Kurt tarafından çalıştırılan genç futbolcu, sergilediği performansla okulun adeta göz bebeği oldu. Turnuvalarda oynadığı futbol ve attığı gollerle göz dolduran Osman, 4 sene önce Fenerbahçe Kulübü tarafından da yakın takibe alındı. Antalya'da kampa katılan ve 9 maçta 30 gol atan sağ kanat oyuncusu Osman Bodur, Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki tesislerinde kendini gösterme fırsatı da buldu.

Tam bir Fenerbahçe aşığı olan genç futbolcu, en çok sevdiği futbolcunun ise Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Henüz 5 yaşında sokakta futbol oynadığı sırada arkadaşlarının kendisine çok yetenekli olduğunu söylemesi üzerine, babasının spor okuluna yazdırdığını belirten Osman Bodur, ileride aşığı olduğu sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ifade etti. Başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, gelecekte hayranı olduğu Ronaldo gibi bir futbolcu olmak istediğini aktardı.

Bu sezon Süper Amatör Lig takımlarından Akdeniz Belediyespor'da top koşturan 13 yaşındaki Osman Bodur, hiç yere düşürmeden 756 kez top sektirebiliyor. Katıldığı turnuvalarda ve oynadığı hazırlık maçlarında, topla her buluştuğunda etkili ataklar geliştirebilen genç futbolcu, gol, asist ve çalım özelliği ile öne çıkıyor.

"Top merakı 5 yaşında iken başladı"

Oğluyla aynı ismi taşıyan baba Osman Bodur, kendisinin de bir amatör futbolcu olduğunu belirterek, oğlunun henüz 4-5 yaşlarında iken sokakta top oynayarak futbola ilgi duymaya başladığını söyledi. Oğlunun o yaşlarda kendisinden sürekli top istediğini dile getiren Osman Bodur, "Biz de ona plastik top alıyorduk. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak yerine futbol oynuyordu. O yetmezmiş gibi evin içinde de sürekli top oynuyordu. Osman'ın futbol merakı o yaşlarda başladı" dedi.

Futbola olan merakı nedeniyle oğlunu 5.5 yaşındayken Mersin'de faaliyet gösteren Kanarya Spor Okulu'na yazdırdığını söyleyen baba Osman Bodur, Osman'ın o dönemde Fenerbahçeli eski futbolcu Levent Kurt tarafından uzun süre çalıştırıldığını anlattı. Osman'ın henüz 8 yaşında Fenerbahçe Kulübü tarafından yakın takibe alındığını belirten baba Bodur, o dönemde Antalya'da turnuvalara katıldığını, Dereağzı Tesisleri'nde de antrenmanlara çıktığını ifade etti.

"Büyük kulüplerin ilgisi var"

Osman'ın son olarak 13 Ekim tarihinde yine Fenerbahçe'nin Dereağzı Tesisleri'nde antrenmanlara çıktığını kaydeden baba Osman Bodur, "Bizi davet ettiler. Osman takım içinde antrenmanlara katıldı. Semih Şentürk hocamız bir kaç gün çalıştırdı. Olumlu şeyler gelişti. Orada 5 gün kaldık. Osman'ın tesislerde kalmasını istediler. Ama oğlum 'tek başıma kalamam' dedi. O yüzden dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin de Osman'ı takip ettiğini söyleyen Bodur, "Osman gol, asist ve çalım özelliği olan bir futbolcu. Ben inanıyorum ki, benim çocuğum 15 yaşına kadar güzel bir eğitim alırsa, bir çok Süper Lig takımına milyon dolar kazandırabilir" şeklinde konuştu.

"Osman'ın Avrupa düzeyinde bir futbolu var"

Gelecekte çocuğundan umutlu olduğunu dile getiren baba Bodur, "Allah nasip ederse ben Osman'ın Avrupa'da isim yapmış futbolcuların listesinde yer alacağına inanıyorum. Osman'ın Avrupa düzeyinde bir futbolu var. Biz keşfedilmesini bekliyoruz, Osman'a sahip çıkılmasını bekliyoruz" dedi.

13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında
13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında

Osman Bodur, Fenerbahçe, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 13 yaşındaki top cambazı Osman, büyük kulüplerin radarında - Son Dakika Spor


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