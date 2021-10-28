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Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama - Son Dakika

Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama

28.10.2021 14:46

- Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama Karadağ'ın Budva şehrinde 13-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3.

- Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama

ŞIRNAK - Karadağ'ın Budva şehrinde 13-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3. olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim gördüğü okulda coşku ile karşılandı.

Karadağ'ın Budva şehrinde yapılan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Cizre Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nurselen Yalgettekin, ilk defa giydiği milli forma ile katıldığı turnuvada büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 3'üncüsü oldu. Pandemi şartları ve kısıtlı imkanlara rağmen beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda milli boksör olan Rıdvan Budak ile Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan lise öğrencisi Nurselen Yalgettekin, ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyonu oldu. Elde ettiği bu başarı ve şampiyonada gösterdiği performans ile milli takım hocalarının dikkatini çeken Yalgettekin, Türkiye Şampiyonası sonrasında milli takım kampına çağrıldı. Milli takım kampında yaklaşık bir ay boyunca Rıdvan Budak ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Nurselen Yalgettekin, Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Rus rakibine yenilerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

Nurselen Yalgettekin: "Türkiye şampiyonluğuna hazırlanırken kendimi Avrupa Şampiyonasında buldum"

Turnuva dönüşü okul yöneticileri ve arkadaşlarının coşkulu karşılaması karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Nurselen Yalgettekin, "Boksa başlarken ilk hedefim Türkiye Şampiyonası'na katılabilmekti, ikinci hedefim Milli Takıma çağırılmaktı sonrasında ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Bu arzum çok kısa bir sürede gerçekleşti ve bundan dolayı da çok mutluyum. 2018 yılında boksa başladım ve birinin yönlendirmesiyle gitmedim. Evde boş vaktim vardı. Boş vakitlerimi spor yaparak geçirmek istedim. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde taekwondoya başlayacaktım ama hocası yoktu. Birkaç spor dalını daha sordum ancak onlarda yoktu. Bende boksa başladım. Üç, dört yıldan bu yana hazırlanıyorum ama aksaklıklar yüzünden çoğu maçlara katılamadım. En son bu sene katılabildim ve Türkiye şampiyonu oldum. Hemen ardından bir hafta sonra milli takım kampına çağrıldım. Kampta bir ay boyunca Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olabilirdim ama Avrupa 3'sü oldum bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda ailesinin, hocalarının ve tüm Türkiye'nin desteğini hissederek maça çıktığını ifade eden Yalgettekin, "Pes ettiğim sırada onları düşünerek devam ettim. Amacım birinci olup İstiklal Marşımızı okutup, Türk Bayrağını göndere çıkarmaktı ama Avrupa üçüncüsü oldum. Bundan dolayı da çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yapmış oldum. Bu başarımı antrenmanlarda bana partnerlik yapan arkadaşlarıma, beden eğitimi öğretmenim Rıdvan Budak'a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü hocası Zahit Zevinik'e ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen okul müdürü Selim Duran'a armağan ediyorum" diye konuştu.

Rıdvan Budak: "Şırnaklı bir boksörden kimse bunu beklemiyordu"

Cizre Fen Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak ise, bu başarının tesadüfen gelmediğini ve Şırnaklı bir boksörün bir anda ortaya çıkıp herkesi teker teker yenerek şampiyon olmasını kimsenin beklemediğini söyledi. Budak, "Çünkü herkes sabah uykusundayken Nurselen'in parklarda çalıştığını, antrenmanlara ilk önce geldiğini ve en son salondan çıkan kişi o olurdu. Pandemi nedeni ile daha önceki Türkiye şampiyonalarına katılamadık ve spor salonları da çoğu zaman kapalı kaldı. Bizde kendi çapımızda ve imkanlarımız dahilinde kendi evimin bodrumunda ve Nurselen'in evlerinin bahçesinde antrenmanlarımızı ve çalışmalarımızı yapıyorduk. Nurselen'in başarılı olması için elimizden geleni yaptık, Nurselen'de çok inandı şampiyonluğa ve Türkiye şampiyonu oldu. Şırnaklı bir boksörün bir anda ortaya çıkıp herkesi teker teker yenerek şampiyon olmasını kimse bunu beklemiyordu. Türkiye Şampiyonası'ndan iki, üç gün sonra milli takım kampına katıldık. Herkes gibi bizde ve Nurselen'de çok şaşırdı ama çok sevindik" şeklinde konuştu.

Cizre Fen Lisesi Okul Müdürü Selim Duran ise, Cizre Fen Lisesi akademik alanda özelikle üniversite sınavlarında ve diğer ulusal, uluslararası proje yarışmalarında ciddi başarılar elde ettiğini söyledi. Duran, "Biz bu derece ve başarıları hem sportif hem de sanatsal alanlarda da başarılar elde edip taçlandırmak istiyoruz. Daha önceki sportif faaliyetlerde bölgesel derecelerimiz vardı fakat Nurselen kızımız ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonu oldu. Hemen akabinde milli takıma seçilerek Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Bu da bizi çok gururlandırdı. Hedefimiz ve isteğimiz Nurselen'in bu başarısını arttırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, ciddi başarılar elde etmesidir. Biz kızımıza güveniyor ve kızımızla gurur duyuyoruz. Bu anlamda Nurselen kızımızın elde etmiş olduğu bu başarıda emeği olan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama
Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama

Karadağ, Cizre, Lise, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan lise öğrencisine coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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