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Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti - Son Dakika

Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti

11.10.2021 11:06
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti

Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Gülistan Özdemir, bu branşa yönelmesiyle birlikte hayatında önemli bir değişim yaşadığını söyledi.

Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Gülistan Özdemir, bu branşa yönelmesiyle birlikte hayatında önemli bir değişim yaşadığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gülistan Özdemir, görme engelli bir kişi olarak sporun hayatına kattıklarını aktardı.

Daha önce hobi olarak spor yaparken, antrenörünün teşvikiyle haltere başladığını belirten Özdemir, "Spora yapmaya, görme engelliler okulunda okurken karar verdim. Beden eğitimi öğretmenim teşvik etti. Sonra 2015'te Gaziantep'te bir spor kulübündeki hocamız halterin bana neler kazandırabileceğini anlattı. Sayesinde haltere başladım. Ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep'te zor şartlarda ilkokul ve liseyi okuduktan sonra eğitimine biraz ara verdiğini dile getiren milli halterci, "Şimdi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Halteri severek yapıyorum." diye konuştu.

Gözündeki engelin nasıl meydana geldiğine ilişkin Gülistan Özdemir, "Sağ gözüm doğuştan hiç görmüyor. Bir kez ameliyat geçirdim ve bir hafta kadar görmem oldu ama sonra tekrar geriledi. Sol gözümde de güneş hassasiyetinden kaynaklı korneada yara oluşuyor. Sol gözüme kornea nakli olacağım. Bunun için beklemedeyim." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı halterci, sporun yaşamında önemli bir fark oluşturduğunu dile getirerek, "Spor hayatımı değiştirdi. Spor sayesinde sosyal aktivitem oldu ve milli sporcu olarak üniversiteye başladım. En büyük katkısı bu. Bir çevrem oluştu. 'Milli sporcu' denildiği zaman, farklı bir gözle bakılıyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Meslek sahibi oldum." ifadelerini kullandı.

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğu"

Kariyerinde önemli başarılar kazandığını anlatan Özdemir, "2016'da halter milli takım kampına katıldım ve aynı yıl Antalya'da 2016 Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2017'de Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. 2018'de Mısır'daki Powerlifting Dünya Şampiyonası'nı üçüncü tamamladım. 2019'da yine Mısır'da gerçekleştirilen Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo kaldırarak bu sefer ikinci oldum." açıklamasını yaptı.

Gürcistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Gülistan Özdemir, "Yeni hedefim dünya şampiyonluğu. Çalışmalarımız çok sıkı geçiyor. Kendime oldukça yüklenmeye başladım. Hiç aksatmadan tempolu bir şekilde hazırlanıyorum. Bu durum bana hiçbir şekilde ağır gelmiyor. Çünkü en büyük hedefim Gürcistan'da dünya şampiyonu olup, şanlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutabilmek. Powerlifting halter branşı henüz paralimpik değil. Bu branş paralimpik oyunlarına alınana kadar, paralimpik oyunlarında yarışana kadar bu sporu yapacağım." şeklinde konuştu.

Öte yandan, spora ilk başladığında ailesinin tereddüt ettiğini aktaran milli halterci, "2015'te derece yaptıktan sonra ailem çok sevindi ve sonrasında hep yanımda oldular. Üniversiteyi kazanınca çok destek oldular. Babamı 10 ay önce Kovid-19 hastalığından kaybettim." dedi.

Akyüz: "En iyi sporcuları çalıştırdık"

Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Ersin Akyüz, kendisinin bu branşa 1983'te sporcu olarak başladığını ve daha sonra antrenörlüğe geçtiğini dile getirirken, "2006 yılında engelli arkadaşlarla tanıştım. Yanımıza geldiler ve 'Yardımcı olur musunuz?' diye sordular. O gün bugündür yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Akyüz, 11 yıldır kesintisiz olarak Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı'nda görev yaptığını belirterek, "Dünya derecelerine giren arkadaşlarımız var. En iyi sporcuları çalıştırdık. En üst düzeydeki sporculara, ABD, İran, Güney Kore ve Çin gibi bu işte iyi olan devletlerin sporcularına kafa tutuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye şampiyonalarında dereceye giren en iyi sporculardan milli takımı oluşturduklarını anlatan Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda 4'ü kadın, 8 sporcumuz var. Şu anda kamptayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sporcularımızın derecelerinin üzerine derece koymaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde ilk 3 bekliyoruz. Özellikle birincilik hedefi olan arkadaşlarımız var. Dünya rekorları seviyesinde derecelerle altın madalya bekliyoruz."

Akyüz, Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya kazanabileceklerini, Gülistan Özdemir'in de şampiyonluk elde edebilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

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Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti - Son Dakika Spor


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