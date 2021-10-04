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Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar - Son Dakika

Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar

04.10.2021 17:46
Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar, System.String[]

Ozan Tufan: Stefan Kuntz, herkesi mental olarak yüzde 100 hazırlamak istiyor"Hoca ile taktikten önce mental konuşmalar gerçekleştirdik""Şenol hocayı da suçlamamak gerekiyor, hepimiz sorumluyuz""Rakip tam takım olduğu zaman daha çok motive oluyoruz"Rıdvan Yılmaz: Burası hepimizin...

Ozan Tufan: Stefan Kuntz, herkesi mental olarak yüzde 100 hazırlamak istiyor

"Hoca ile taktikten önce mental konuşmalar gerçekleştirdik"

"Şenol hocayı da suçlamamak gerekiyor, hepimiz sorumluyuz""Rakip tam takım olduğu zaman daha çok motive oluyoruz"Rıdvan Yılmaz: Burası hepimizin hayali"Benim performansımdan çok milli takımın başarısı önemli" "Hoca hangimize şans verirse ikimizde elimizden geleni yapacağız" Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç ve 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolculardan Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Kuntz'un futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Ozan Tufan, "Hoca ile dün toplantı yapan oldu. Bugün, biz de bir toplantı yaptık. Bize isteklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Samimi bir ortam vardı. Biz de hocaya yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçta hep beraberiz. Elemeleri en iyi şekilde nasıl tamamlarız ona bakacağız. O bize bilgilerini aktaracak, biz de ona yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu."HOCA İLE TAKTİKTEN ÖNCE MENTAL KONUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK"Kuntz'un kendileri ile taktiksel anlamda konuşmadığını da aktaran Ozan Tufan, "Şu anda taktiksel anlamda fikirlerini dile getirmedi. Daha yolda olan arkadaşlar var. Akşam herkes burada olur, diye düşünüyoruz. Mental olarak birkaç cümlesi oldu. Taktikten önce mental olarak konuşmalar gerçekleştirdik. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Herkesi mental olarak yüzde 100 şekilde hazırlamak istiyor" ifadelerini kullandı."ŞENOL HOCAYI DA SUÇLAMAMAK GEREKİYOR, HEPİMİZ SORUMLUYUZ"Elemelerde oynadıkları ve 6-1 kaybedilen Hollanda maçıyla ilgili de konuşan Ozan Tufan, "Avrupa Şampiyonası'na giden bir grup var. Son olarak 2016'da gitmiştik. Son şampiyonada kötü bir performans sergiledik. Maçlara baktığımız zaman rakipler zorluydu. Elemelere iyi başladık. Çok önemli maçlar kazandık. Kağıt üstünde favori gösterilmiyorduk ama kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hollanda ve Norveç maçlarını kazandık. Son olarak kötü bir Hollanda maçı geçirdik. Şenol hocayı da suçlamamak gerekiyor. Sorumlusu biziz. Bunun altına elimizi hep beraber koyacağız. Şimdi Norveç maçı nasıl daha iyi olur diye düşüneceğiz. Biz de çok üzgünüz mağlubiyet için. İstemediğimiz bir mağlubiyetti. Kaliteli bir oyuncu grubu var. Hollanda maçının zor olmasını bekliyorduk. O dönemde şampiyona sonrasında inişli-çıkışlı bir durum vardı. Erken bir gol yedik. Biz bunun toplantısını yine yapacağız, bu hatalara yeniden düşmemek için. Kötü bir deneyim ve sonuç oldu. Ancak yapacak bir şey yok. Şu anda önümüze bakmamız lazım. Bizim için şu anda en önemlisi Norveç maçı" şeklinde konuştu. "RAKİP TAM TAKIM OLDUĞU ZAMAN DAHA ÇOK MOTİVE OLUYORUZ"Genç bir kadroya sahip olduklarını söyleyen tecrübeli orta saha, sözlerini şöyle noktaladı: "Kadromuza baktığımız zaman genç bir kadro var. İlk defa şampiyonaya giden arkadaşlarımız vardı. Onlar içinde zor ve heyecanlı bir turnuva geçti. Kolay değil bu atmosferde oynamak. Biz maç maç bakmak istiyoruz. Önümüzde Norveç maçı var. Zor bir maç var. Önemli eksikleri var. Joshua King'in olmayacağını öğrendim. Dün konuştum onunla. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hocanın direktiflerine göre en iyisini yapmaya çalışacağız. Haaland ve Sörloth da yok. Biz ülke ve takım olarak bu isimler oynadığı zaman daha çok motive oluyoruz. Kaliteli isimler var. Bizim takımımızda çoğu isim yurt dışında forma giyiyor. Eksiklerin bizim için tabii ki artısı var. Eksik olmasalardı da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Yine en iyisini yapmak için çalışacağız. Bu eksiklerin bize artısı olacaktır. Burada en önemli olay bugünden itibaren yüzde 100'ümü vererek aldığımız direktifleri disiplinli şekilde sahada uygulamak olacak."RIDVAN YILMAZ: BURASI HEPİMİZİN HAYALİMilli takımda olmanın her futbolcunun hayali olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Sonuç olarak buraya gelmek için hepimiz hazırız. Burası hepimizin hayali. Görev verildiği anda buraya gelmek için hazır durumdayız. Yeni hocamız geldiğimizde hepimizle görüştü. Hepimize yaklaşımı çok iyi. Ben de ilk kez yabancı bir hoca ile çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz. Hoca bize cana yakın davranıyor. Daha önce de genç isimlerle çalıştığı için olabilir. Kendisi bize, torunu olduğunu söyledi" diye konuştu."BENİM PERFORMANSIMDAN ÇOK MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ" Kendi performansından çok milli takımın başarısının önemli olduğuna dikkat çeken genç sol bek, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Forma şansı bulmak benim için önemli. Ancak benim performansımdan çok milli takımın başarısı daha önemli. Kim forma şansı bulursa en iyi şekilde değerlendirecektir. Biz kendimize inanıyoruz. Rakibimizin önemli eksikleri var. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, galip gelmek için çalışacağız. Üzüntüler de sevinçler de futbolun içinde var. Sevinçlerimiz daha fazla olursa bizim için daha iyi. İnşallah futbol kariyerim boyunca hep sevinirim" ifadelerini kullandı."HOCA HANGİMİZE ŞANS VERİRSE İKİMİZDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Son olarak bir süre sonra tekrardan milli takıma davet edilen Caner Erkin ile ilgili düşünceleri sorulan Rıdvan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Caner ağabey ile daha önce Beşiktaş'ta çalışmıştım. Onu da burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben kendisini çok severim. Bana yaklaşımı her zaman çok iyi. Hocamız hangimize şans verirse, ikimizde elimizden geleni yapacağız."

Rıdvan Yılmaz, Stefan Kuntz, Ozan Tufan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar - Son Dakika
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