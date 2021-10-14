Üye Girişi
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı - Son Dakika

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

14.10.2021 17:00

- Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı Törende öğrencilere seslenen Samet Aybaba: "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun" Teknik Direktör Samet Aybaba'nın isminin verildiği 'Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi' düzenlenen törenle açıldı.

- Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

Törende öğrencilere seslenen Samet Aybaba: "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun"

OSMANİYE - Teknik Direktör Samet Aybaba'nın isminin verildiği 'Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi' düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Aybaba, "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun" çağrısında bulundu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eski futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba'nın isminin verildiği 'Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi' okulun bahçesinde düzenlenen görkemli törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunları ve Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı oratoryosunun ardından protokolün katılımıyla temsili kurdele kesimi yapılarak açılış yapıldı.

Samet Aybaba: "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun"

Gençlere iyi bir spor eğitimi verip, iyi bir alt yapı ile hazırlandıklarında herkesle yarışır düzeye geleceklerini söyleyen Teknik Direktör Samet Aybaba, "Çocuklarımızı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmek zorundayız. Bu duyguları yaşamak ve yaşattırmak zorundayız. Kimse bu memleketin gençlerinin yetersiz olarak küçümsemesin. Onlara iyi bir spor eğitimi verip iyi bir alt yapı hazırladığımızda bizim evlatlarımız herkesle yarışır düzeyde olacaktır. Çünkü onlarda olan gücün ve potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyorum. Eğitimden kast ettiğim sadece fiziksel bir eğitim değil. Bizler Atatürk'ün işaret ettiği zeki ve ahlaklı sporcular yetiştirmeliyiz. İyi bir karaktere ve iyi bir ahlaka sahip olmak zorundadır bireyler. Çünkü bu değerler onları taçlandırır. Gençlerimize evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum. Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun. Koşullar ne olursa olsun devletinizin yanında olun" diye konuştu.

Aydın Albak: "Spor lisesini açılışını yapacak olmanın sevincini yaşıyoruz"

Çocukların eğitim öğretim hayatının daha işlevsel olması için çalıştıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Osmaniye için büyük bir eksiklik olarak bildiğimiz spor lisesini bugün burada açılışını yapacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün ilimiz genelinde 35'i aşkın spor kulübüyle çocuklarımızın eğitim hayatında daha işlevsel hale getirmeye çalışıyor okullarda sürdürülen sportif ve kültürel etkinliklerle yanarında olmalarına devam ediyoruz. Her çocuk olabilme yolunun iyi iyisi olabilme yolunda seçeneklere sahip olmalı buna sahip olduğunu eğitim alanının her anında hissetmeli ve seçtiği yolda ilerleyebilmek potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabilmek için yeterli fırsata kavuşmalıdır" dedi.

Erdinç Yılmaz: "Başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum"

Spor lisesinin Türkiye'nin ve Osmaniye'nin gururu Samet Aybaba'nın ismiyle açıklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Göreve başladığımda en çok dile gelen hususlardan birisi bir spor lisesinin açılmasıydı. Hamdolsun bugün hep birlikte spor lisemizi açıyoruz. Türkiye'mizin de Osmaniye'mizin de çok kıymetli bir değer olan Samet Aybaba ismiyle açıyoruz. Ben inanıyorum ki öğrencilerimiz Samet Aybaba'yı hem okulda adını yaşatacak hem de kişiliğiyle sporda gösterdiği başarıyı inşallah kendileri de gösterecek. Böyle değerli bir ismin öğrencilerimizde o karakterin buluşmasını ve çok güzel başarılara imza atacak çok başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı
Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Samet Aybaba, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF 17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada 17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar         
17:32
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum         
17:11
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare         
17:09
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz         
14:15
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement