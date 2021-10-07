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PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

07.10.2021 20:23
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

PFDK ayrıca Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 132 bin, Fraport TAV Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'a 32 bin, GZT Giresunspor'a ise 9 bin TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

"1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 01.10.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi ADEM KART hakkında, tahliye kapısından usulsüz seyirci alması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN COŞKUN'un, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ERKAN KOTAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi FARUK AKINCI'nın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BAKAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 01.10.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.10.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi MEHMET ÖMEROĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi BURAK BAKIR'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi BURAK BAKIR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın, Para Cezası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza - Son Dakika
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