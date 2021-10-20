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Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız - Son Dakika

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız

20.10.2021 18:49
Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız

"Samatta ve Frey kendilerini Antwerp için kanıtlamayı düşünüyor""Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz" Viktor Fischer: Farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz"Umarım bu maç da son dakikalara kalmaz ve rahat bir galibiyetle eve...

"Samatta ve Frey kendilerini Antwerp için kanıtlamayı düşünüyor"

" Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz"

Viktor Fischer: Farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz"Umarım bu maç da son dakikalara kalmaz ve rahat bir galibiyetle eve döneriz""Taraftarımızın olmaması bizi kötü etkileyecek" Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ - UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske ile futbolcu Viktor Fischer, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.Son oynadıkları 2 maçın kötü geçtiğini belirten Priske, "3 puan için buradayız. Zor olacağını biliyoruz ama son dakika giden maçlarla bu ligde yarışacak gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yarın en büyük hedefimiz 3 puan kazanmak" dedi."SAMATTA VE FREY KENDİLERİNİ ANTWERP İÇİN KANITLAMAYI DÜŞÜNÜYOR""Royal Antwerp'te forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncular Samatta ve Frey'in bu maçı, kendilerini Fenerbahçe'ye kanıtlama maçı olarak gördüğünü düşünüyor musunuz" sorusuna Brian Priske, "Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol, başka bir kulüp onları ilerleyen dönemlerde beğenebilir. Bizim için kendileri çok çalışkan ve azimli oyuncular" yanıtını verdi."TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİSİYLE OYNADIĞIMIZI BİLİYORUZ"Bir muhabirin Mesut Özil ile ilgili sorusuna Brian Priske, şu yanıtı verdi: "Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bireysel yetenekleri olan oyunculara sahip bir takım. Ama daha önceki iki maçta da bireysel yetenekleri olan oyuncular vardı. Bu konuda kendimizi kanıtladığımızı düşünüyoruz."VIKTOR FISCHER: FARKLI BİR PERFORMANS GÖSTEREREK GALİP GELMEK İSTİYORUZRoyal Antwerpli futbolcu Viktor Fischer ise Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiklerini söyledi. Fischer, "Böyle büyük bir statta oynamak çok heyecan verici. Burada olmak benim için bir zevk. Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacak. 1 ve 0'ın arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 2 maçımız son dakikada gitti. Yarın aynı sonucu görmek istemiyoruz. Farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz. Çok güçlü bir taraftarın ve çok güçlü bir takımın karşısında oynayacağımızı biliyoruz. Samatta ve Frey bize bundan bahsetti. Umarım yarın onlara asist yapabilirim. Samatta hala buranın oyuncusu bildiğiniz gibi. İkisinin de yarın bir fark yaratacağını umuyorum" dedi."UMARIM BU MAÇ DA SON DAKİKALARA KALMAZ VE RAHAT BİR GALİBİYETLE EVE DÖNERİZ"Olympiakos ve Frankfurt maçlarında son dakikada kaybetmelerinin kendileri üzerinde bir baskı yaratıp yaratmayacağı konusunda gelen soruya Fischer, "Korkmuyoruz. Son 2 maçta deneyim kazandık. Bu deneyimler sayesinde önümüzdeki maça daha çok odaklanacağımızı düşünüyorum. Geçmişteki maçlardan ders çıkarıp kendi lehimize bir sonuç almak istiyoruz. Umarım son dakikalara kalmaz maç ve rahat bir galibiyetle evimize döneriz" yanıtını verdi."TARAFTARIMIZIN OLMAMASI BİZİ KÖTÜ ETKİLEYECEK"Hem İstanbul'da hem de kendi sahalarında taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Fischer, "Tabii ki kötü etkileyecektir. Kim kendi sahasında taraftarsız oynamak ister? Yarınki maçta da Antwerp taraftarının olmaması bizi kötü etkileyecek" diye konuştu.

Son maçlarda alınan kötü sonuçlardan dolayı hiç memnun olmadıklarını dile getiren Viktor Fischer, futbolda neyin nasıl gelişeceğini kendilerinin belirlemediğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız - Son Dakika
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