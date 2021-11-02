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TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday - Son Dakika

TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday

02.11.2021 12:21
TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday

- TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

- TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday

İSTANBUL - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi İstanbul Levent'te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde basın toplantısı düzenleyerek tekrar başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"2021 Tokyo'da beklentilerin altında kaldık"

"2015 yılında göreve geldikten sonra çok sayıda madalya kazandık ve cumhuriyet rekoru kırdık" diyerek sözlerine başlayan Aydın, "Pandemi şartlarını iyi yönetemediğimizi ifade etmek istiyorum. Panik yaptık, antrenmanlara uzu süre ara verdik. Çalışmalara geç başladık. Başlayınca da temassız kampları yaptık, akabinde çocuklarımız Covid oldular. Covid'in gölgesinde kota maçlarına gittik. Hatta Macaristan'da 5 sporcumuz Covid çıktı. Orada karantinaya alındılar, sabahlara kadar uyku uyuyamadık, o stresten. Bizim dönemdeki aldığımız başarılara baktığımızda 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda beklentimizin altında kaldık. Güreşteki güçlü ülkelere baktığımızda Covid sürecinde çalışmalarını aksatmadılar. Hiç kamplara ara vermediler. Biz çok ara verdik, gerisinde kaldık. Güreş nankör bir spor. Siz onu 1 hafta bıraktığınızda, o sizi 1 ay bırakıyor. Bir sporcunun büyük bir şampiyonaya katılması için, hazır olması için en az 50 maç yapması lazım. Maalesef Covid korkusuyla uluslararası turnuvalara katılamadık. Bu da bizim için bir eksi oldu" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yaptıklarımız referansımızdır"

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak 2028 Olimpiyatları'na ilişkin planlamalarını şimdiden yaptıklarını belirten Başkan Aydın, "Pandemiden olumsuz etkilenen kulüplere elimizden geldiği kadar sahip çıktık. 2018-2019'da ödeyemediğimiz ödülleri ödedik. Bir can suyu olalım dedik. Bütün Türkiye şampiyonalarının masraflarını biz karşıladık. Bunun üzerine sporcularımızın yol ücretlerini ödedik. Yine 2021 yılın 8500 malzeme yaptırdık ve altyapıya, kulüplerimize dağıttık. Bizim eksiğimiz kamplar ve uluslararası turnuvalar. 6 Kasım'da delegeler bize teveccüh gösterirse en kısa zamanda kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Herkes güreşin beklentinin altında kaldığını söylüyor ama 2012'de olimpiyatlarda 1 madalyamız var. Yani geçmişe baktığımızda aldığımız sonuç normal ama bizim kendi dönemimize baktığımızda elbette beklentinin altındayız. 2024 Paris planımız hazır. Hatta 2028'inki de hazır. Biz sadece önümüzü, günümüz değil, geleceğimizi de kurtarmak için planlamalarımızı yaptık. Rabbim nasip ederse Türk güreşini yine zirveye taşıyacağımıza inanıyoruz. Geçmişte yaptıklarımız referansımızdır" şeklinde konuştu.

"Türk güreşi kazanacak"

Yeniden başkanlığa seçildikleri takdirde ilk etapta tesisleşmeye ağırlık vereceklerini aktaran Musa Aydın, "98 yıllık bir federasyon olmamıza rağmen hizmet binamız yok. Kamp eğitim merkezi yok. Bu çocukların uluslararası tecrübe kazanabileceği, uluslararası kamplar yapabileceği kamp merkezlerimiz yok. 1 yıldır takip ettiğimiz 1 Eylül'de ihalesi bitmiş ve şu anda müteahhide teslim edilmiş, 250 yataklı otel, 2 katlı federasyon binası, 8 minderli güreş salonu, altında da komisyon salonlarının olduğu bir tesise kavuşmuş olacağız. 1.5 yılda bitmesini planlıyoruz. Bunu güreş için 100 yıllık proje olarak değerlendirebiliriz. Bu tesisi bize hediye eden Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Elmadağ'da serbest, Sarıyer'de grekoromen tesislerimiz vardı ama kadınlarımız için yerimiz yoktu. Yalova Termal ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda devraldığımız bir tesisi bitirdik, yanında salonu da hazır. 6 Kasım'da seçimlerden sonra oranın da açılışını yapıp Türk güreşine kazandıracağız. Rahmetli Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evi büyükşehir belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Planda sağlık ocağı olarak görülen yerin plan değişikliğini yaptık ve müze ve kültür evinde dönüştürdük. Oraya da Türk Güreş Müzesi'ni kazandırmak istiyoruz. Biz talep ettik, tahsisini bekliyoruz. Sorun olmayacağını, tahsis edeceklerini belirttiler. Önümüzdeki dönem tesisleşme dönemimiz olacak. 6 Kasım'da delegeler bize bu görevi verirlerse Türk güreşi kazanacak" dedi.

TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday
TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday
TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday
TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday

Musa Aydın, 6 Kasım, Güreş, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TGF Başkanı Musa Aydın yeniden aday - Son Dakika Spor


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