Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 14-18. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14, 15, 16, 17 ve 18. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
14. hafta
26 Kasım Cuma:
20.00 Balıkesirspor- Manisa FK (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği- Bursaspor (Eryaman)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)
16.00 Beypiliç Boluspor- Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor- Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Altınordu- MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
15. hafta
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
5 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor (Eryaman)
20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16. hafta
10 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Vefa)
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)
12 Aralık Pazar:
16.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17. hafta
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 NasaDoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
18. hafta
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
19 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)
16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Vefa)
16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)
20 Aralık Pazartesi:
20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika Spor