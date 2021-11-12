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Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

12.11.2021 16:42
Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 14-18. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 14-18. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14, 15, 16, 17 ve 18. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14. hafta

26 Kasım Cuma:

20.00 Balıkesirspor- Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği- Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)

16.00 Beypiliç Boluspor- Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor- Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu- MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

15. hafta

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

5 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor (Eryaman)

20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16. hafta

10 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Vefa)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)

12 Aralık Pazar:

16.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17. hafta

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

18. hafta

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Vefa)

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)

20 Aralık Pazartesi:

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika Spor


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