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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

04.11.2021 13:21
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu.

Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş- Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK- Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor- Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe- İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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