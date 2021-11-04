Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu.
Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş- Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK- Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor- Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe- İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor