Süper Lig'de karşılaşmalarını yönetecek isimler belli netleşti! Olay hakem Özdamar görev alamadı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Ligde bu hafta oynanacak maçlarda, düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Antalyaspor- Fenerbahçe maçında Kadir Sağlam, Galatasaray- Ankaragücü karşılaşmasında Zorbay Küçük ve Trabzonspor- Giresunspor müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak. Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ve Beşiktaş- Adana Demirspor maçını yöneten Ali Şansalan'a maç verilmedi.

ÖZDAMAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golü yaklaşık 10 dakikalık inceleme sonrası iptal eden Erkan Özdamar, bu hafta maç almadı. Özdamar'ın kararları sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe olağanüstü toplantı düzenlemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu hakem meselesi değil, memleket meselesi. Artık bahis mi var, ne var arka planda bilmiyoruz. Ülkede seçimler de yaklaşıyor, ortalığı karıştırmak niyetinde bile olabilirler" açıklamasında bulunmuştu. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur da, "Biz de bu pozisyonun açıklanmasını istiyoruz. Verilmeyen penaltımızın da incelenmesini istiyoruz. Adalet arayışımız herkes için" ifadelerini kullanmıştı.

Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor- İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık