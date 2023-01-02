Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Ligde bu hafta oynanacak maçlarda, düdük çalacak hakemler belli oldu.
Antalyaspor- Fenerbahçe maçında Kadir Sağlam, Galatasaray- Ankaragücü karşılaşmasında Zorbay Küçük ve Trabzonspor- Giresunspor müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak. Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ve Beşiktaş- Adana Demirspor maçını yöneten Ali Şansalan'a maç verilmedi.
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golü yaklaşık 10 dakikalık inceleme sonrası iptal eden Erkan Özdamar, bu hafta maç almadı. Özdamar'ın kararları sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe olağanüstü toplantı düzenlemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu hakem meselesi değil, memleket meselesi. Artık bahis mi var, ne var arka planda bilmiyoruz. Ülkede seçimler de yaklaşıyor, ortalığı karıştırmak niyetinde bile olabilirler" açıklamasında bulunmuştu. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur da, "Biz de bu pozisyonun açıklanmasını istiyoruz. Verilmeyen penaltımızın da incelenmesini istiyoruz. Adalet arayışımız herkes için" ifadelerini kullanmıştı.
Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor- İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de karşılaşmalarını yönetecek isimler belli netleşti! Olay hakem Özdamar görev alamadı - Son Dakika