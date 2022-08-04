Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre yarın oynanacak sezonun ilk maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

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