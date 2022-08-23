Süper Lig'de 3. hafta gollü geçti - Son Dakika
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Süper Lig'de 3. hafta gollü geçti

23.08.2022 11:08
Süper Lig'de 3. hafta gollü geçti

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada gollü maçlara sahne olurken, haftanın en golcü takımı, son şampiyon Trabzonspor'u evinde 5 golle geçen Antalyaspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada gollü maçlara sahne olurken, haftanın en golcü takımı, son şampiyon Trabzonspor'u evinde 5 golle geçen Antalyaspor oldu. Geride kalan 3 haftada atılan goller ve alınan sonuçlarla takımlar, sezona serilerle başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 31 gol atıldı. 5 ev sahibi takımın galip geldiği haftada 3 deplasman ekibi kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Gaziantep FK; 7'şer puanla puan tablosunda sıralandılar.

Fenerbahçe gol düellosunu kazandı

Haftanın en önemli maçlarından biri olarak gösterilen Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşması 6 gole sahne oldu. Sezona 2 galibiyetle başlayan güney ekibi, sarı-lacivertlilerin etkili hücumlarına engel olamazken sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı skorla yenen Fenerbahçe ise 3 hafta sonunda 13 gole imza atarken, liderlik koltuğuna da oturdu.

Başakşehir rahat kazandı

Sahasında Kayserispor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapatan bir diğer ekip olurken, 3 hafta sonunda kalesinde gol görmedi. Yeni transfer Mesut Özil'in de forma bulduğu mücaledeyi kazanan turuncu-lacivertliler Avrupa randevusu öncesi moral buldu.

Beşiktaş taraftarı önünde farka koştu

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle yine farkı açarken, bu kez hata yapmadı. 4-1 kazanan Beşiktaş'ta yeni transferler Weghorst ve Muleka da attıkları gollerle siftah yaptı.

3 puanı getiren isim yine Gomis oldu

Haftanın açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşan Galatasaray gol yollarında sıkıntı yaşarken, oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis, son dakikalarda attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Gomis, Antalyaspor mücadelesinde de 90. dakikada attığı golle sarı-kırmızıları galibiyete taşımıştı.

Trabzon, Antalya'da bozguna uğradı

Sezona 2 maçta 6 puanla başlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı. Yüksek tempoda geçen müsabakada toplam 7 gol atılırken, kırmızı-beyazlılar son anlarda attıkları gollerle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Antalya ekibi bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

3 haftada dikkat çeken seriler

2022-2023 sezonunda 3 haftayı geride bırakan Süper Lig'de Fenerbahçe attığı 13 golle en golcü takım konumunda yer alıyor. Beşiktaş, Adana Demirspor ve Alanyaspor ise oynadıkları karşılaşmalarda toplam 8 kez gol sevinci yaşadılar. 3 maçta 7 puan toplayan Başakşehir ve 5 puanlı Konyaspor kalesini gole kapatan takımlar oldu. İstanbulspor, Kasımpaşa ve bu haftayı BAY geçen Ankaragücü henüz golle tanışamadı. Ligin dibine demir atan İstanbul takımları İstanbulspor ve Kasımpaşa, 3 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde şu ana kadar 2'şer maç yapan Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de puanı bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Valencia, forma giydiği her maçta 2'şer gol bularak toplam 6 gole imza attı. Adana Demirsporlu Belhanda ise 3 müsabakada da gol sevinci yaşadı.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Ümraniyespor - Galatasaray: 0-1

Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0

A. Hatayspor - Gaziantep FK: 1-2

FT Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir - Kayserispor: 2-0

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 4-1

İstanbulspor - Konyaspor: 0-4

Sivasspor - Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 4-2 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 3. hafta gollü geçti - Son Dakika

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