Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray , Gaziantep FK 'yı ağırlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı - Son Dakika

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