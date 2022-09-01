Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

01.09.2022 10:41
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük

19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor

4 Eylül Pazar

19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor

21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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