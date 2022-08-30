Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

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