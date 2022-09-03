Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos mücadeleyi ve skoru değerlendirdi. Önemli bir 3 puanın sahibi olduklarını belirten Belözoğlu, "Bizim için değerli bir üç puan oldu. Topa sahip olmak isteyen iki teknik adamın maçıydı. Rakip topa sahip olmak üzerine bir oyun anlayışı vardı. İlk 10 dakikadan sonra rakip daha çok topa sahip oldu. Pragmatik bir oyun oynadık. Geriden oyun kurarak oynadığımız bir oyun vardı. İkinci yarıda benzer bir senaryo oldu. Hızlı hücum yaptık. Genel anlamda istediğimizi aldığımız bir maç oldu. Düzeltmemiz gerekenler var. Oyuncularımız kazanmayı istedi. İyi bir rakip vardı" şeklinde konuştu. Pro lisans eğitimine başladığını belirten Belözoğlu, "Futbolu bırakmama 3-4 yıl hep bir teknik direktör olma hayaliyle bu mesleğe başladım. Genç hocaların başarılı olmasıyla pro lisans gündeme gelmeye başladı. Üzüldüğüm süreçler oldu. Hiçbir lisansımız yokmuş, liyakat sahibi olmadığımız gibi algı yapan bir kesim vardı. Sessiz kalarak, saha kenarında da işimizi iyi yaptık. Pro lisansa başladık. Bu mesleğin ciddiyetine, itibarına leke getirmeden bu mesleği yapacağım. Avrupa futbolunda ülkemi temsil eden bir teknik adam olmak için girizgah oldu" açıklamasında bulundu. "KAZANMAYA AÇ BİR TAKI" Takımın yeni transferleri Keny ve Traore için de Belözoğlu, "Çok önemli değerli ve aynı zamanda kazanmaya aç oyuncular istediğimizi düşünüyorum. Kanamak isteyen bir oyuncu grubum var. Keny geçen sezon 1'inci Lig'in en değerli oyuncuydu. Bize çok katkı verecek. Traore kalitesi üst düzey, kendisini ispatlamış bir oyuncu. Kazanmak isteyen bir oyuncu" ifadelerini kullandı. "NET HEDEF KOYMAK İÇİN ERKEN" Ligde hedef koymak için erken olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Hedefimiz maç maç gitmek. Biz de şampiyonluk yaşadık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Net bir hedef koymak için erken. Avrupa kupalarında her puan önemli. Ülke puanına hizmet ettik. Önceliğimiz gruptan çıkmak. Ülke puanı için iyi bir rol model olmak istiyoruz" dedi. "MİLLİ TAKIM İÇİN YAKIN ZAMANDA OLACAK VE KOLAY BİR HEDEF DEĞİL" Milli takımda görev alma hayali için de Belözoğlu, "Bir Türk olarak milli takımda olmak benim de hayalim. Yakın zamanda olacak ve kolay bir hedef değil. Gelişim içinde olan birisiyim. Kendi kulübümün başarısı için çalışacağım ve hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu. "BEŞİKTAŞ SERT BİR TAKIM" Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de Belözoğlu, "Beşiktaş sert bir takım. Değerli oyuncular transfer ettiler. Bütün maçları kazanmak isteyen bir takım olarak gideceğiz. Büyük takımların sahasında oynamak daha zordur" dedi. MATEOS: SKORDAN MEMNUN DEĞİLİZ Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise alınan mağlubiyetle ilgili, "Bugün oyuna iyi başladık uygulamak istediklerimizde gole kadar başarılı olduk. Rakibi sahasına hapsettik, topu rakip kalede tuttuk. Direk atılan topta golü yedik. İyi işler yaptık. Futbol dinamik bir oyun ve topu kalemizde bulduk. Özgüvenimiz düştü, rakibin ise özgüveni arttı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyuncu değişiklileriyle biz gol ararken açıklarımızı kullanarak golü buldular. Skora baktığımızda mutlu değiliz ama yapabildiklerimiz açısından mutluyuz" diye konuştu. "TAYFUR'UN OYNAMAMASI TEKNİK BİR KARAR"

İsmi transfer gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için de Mateos, "Tayfur'un bir problem yok. Tek nedeni teknik karar. Maçta diğer oyuncuların katkısı olacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Çok fazla dedikodu var, oyuncunun kafası karışıyor ama elle tutulur resmi bir teklif yok" dedi.

- İstanbul