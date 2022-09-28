Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

28.09.2022 15:02
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Yukatel Kayserispor- Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor- Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük- İstanbulspor: Ali Şansalan

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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