Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

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