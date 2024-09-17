57 Yıl Sonra Unutulmayan Taraftarlar

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- Spor yazarı Abdullah Yiğit, 57 yıl önce hayatını kaybeden 43 taraftarı tek başına andı

57 yıl önce maçta ölen Sivas spor taraftarları unutuldu

SİVAS - 58 yaşındaki spor yazarı Abdullah Yiğit, 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor- Sivasspor maçında tribünde çıkan olaylar sonrası hayatını kaybeden 43 taraftarı mezarları başında tek başına andı.

Kayseri'de 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçına Sivas'tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 25. dakikasında Küçük Oktay'ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıktı. Taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgadan korunmak isteyen Sivasspor taraftarları da tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 38'i havasızlıktan olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta spor yazarlığı yapan 58 yaşındaki Abdullah Yiğit, izdihamda hayatını kaybedenlerin Yukarı Tekke'de bulunan mezarlığına tek başına gelerek dua etti. Abdullah Yiğit, yaşanan acı olay ve sonrasında yaşananları ilgili İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Baba oğul yan yana mezarları bulunuyor"

Yiğit, "Türk futbolu değil, dünya futbol tarihine kara leke olarak geçen 17 Eylül 1967 Sivas-Kayseri maçında çıkan olayların yıl dönümü. O yıl çok sayıda Sivasspor taraftarı maalesef hayatını kaybetti. Bizler tabii görmedik ama yaşayanlardan duyduk. Bugün de onların kabirlerini ziyaret edip dua ettik. İnsanın içi burkuluyor, baba oğul yan yana mezarları bulunuyor. Baba 13 yaşındaki oğlunu maça götürmüş. Baba 30 küsur yaşında ve hayatını kaybetmiş. Dinlediğimiz ve kitaplardan okuduğumuz kadarıyla bu vefat edenlerin hemen hemen tamamı izdiham sonucu hayatını kaybetti. Bu gerçekten kabul edilir bir olay, bir durum değil. Yıllar önce de Sivasspor Kulübüyle, Kayserispor Kulübü bunu aşmaya çalıştı. Kısmen de aşıldı. İki komşu şehir, iki kardeş şehir arasına bu Sivas-Kayseri olaylarını böyle körükleyip körükleyip sokmamak gerekir. Biz Kayserili dostlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da en az bizim kadar üzülüyor. Sivasspor ve Kayserispor yönetimine de çağrıda bulunuyorum. Bu vesileyle gelip Sivas'taki bu Sivasspor şehitliğini ziyaret edip dua okurlarsa eminim bu dediğimiz hayal ettiğimiz dostluğa da kısa yoldan da ulaşmış oluruz" dedi.

"Tahribatları onarmak Sivasspor Kulübü'ne düşer"

Yukarı Tekke'de bulunan mezarlığın bakımsız olduğunu söyleyen Yiğit, "Bu insanlar bir arma uğruna, memleketlerinin takım uğruna canlarını verdiler. Bunlar oraya gezmeye gidip de hayatını kaybetmediler. Bunlar Sivasspor'a gidip orada destek olmak için gittiler. Dolayısıyla hem Sivas olarak, hem Sivasspor Kulübü olarak daha duyarlı olmamız lazım. Mezar taşları güzel daha önceki yıllara göre daha bakımlı ancak isim yazan yerlerde özellikle ve armanın konulduğu yerlerde çok büyük tahribatlar var. Armalar kırılmış. Bunları yapmak da Sivasspor Kulübüne düşer. Tek elden çıkıp yani Belediye de yapabilir, Valilik de yapabilir. Bu Sivasspor'a düşer. Mezar taşlarının başlarına bir mermerden Sivasspor arması konursa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Spor yazarı Yiğit son olarak, taraftar gruplarına çağrıda bulunarak, "Şu ana kadar gelen olmadı. İnşallah bundan sonra gelirler ve dua ederler. Zaman zaman geliyorlardı, son zamanlarda onu da göremez olduk. Bu işler yılda bir kez oluyor. Dediğimiz gibi o çok sevdikleri arma için canını verdi buradakiler. Bunlara gelip bir Fatiha okurlarsa en azından gündeme getirirlerse, unutulmadıklarını gösterirlerse hem aileleri çok sevinir, hem ruhlarına göndermiş oluruz. Taraftarların da gelip burada bu vefat edenleri anmasını bekliyoruz" diye konuştu.