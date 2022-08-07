Yukatel Kayserispor: 1-0

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Cenk Tosun), Ghezzal, Muleka (Dk. 57 N'Koudou), WeghorstYUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 89 Ramazan Civelek), Karimi, Bertolacci (Dk. 69 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 89 Mensah), Thiam (Dk. 50 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 69 Mustafa Pektemek)GOL: Dk. 90+6 Ghezzal (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş) - Dk. 67 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Gedson, Necip Uysal (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 90+6'ncı dakika Rachid Ghezzal kaydetti.10'uncu dakikada Bertolacci'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gavranovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun müsait durumdayken yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.41'inci dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Salih Uçan, pasını Weghorst'a verdi. Hollandalı golcünün şutunda Kayserispor savunmasına çarpan top kornere gitti.44'üncü dakika sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku ortaya çevirdi. Savunmadan seken top penaltı noktasının hemen önünde Weghorst'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal topun sahibi oldu.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.56'ncı dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde altıpasın hemen dışında topu önünde bulan Kolovetsios'un vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak tekrardan kornere gitti.67'nci dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Ceza yayının hemen dışında topla buluşan Salih Uçan, Karimi'nin hareketiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Karimi'yi ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.72'nci dakikada sol kanattan Salih'in kullandığı kornerde top arka direğe açıldı. Sağ çaprazdan Ghezzal'ın sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.90+3'üncü dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Cenk Tosun, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+6'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rosier pasını Weghorst'a verdi. Hollandalı golcü ceza sahasının hemen dışındaki Ghezzal'a çıkardı. Ghezzal'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE OYNADISiyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst, ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasıyla görev yaptı.Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler Kayserispor mücadelesine 11'de başladı. Daha önce Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'un yanı sıra geçtiğimiz haftaiçi kadroya dahil edilen Arthur Masuaku ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını terletti. Yine transfer döneminde gelen Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.KARTAL KAYRA YILMAZ, SALİH UÇAN VE BOYD DÖNDÜBeşiktaş'ta orta saha oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Salih Uçan, yeni sezonla birlikte takıma döndü. Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren Salih Uçan ve sezon boyunca Ümraniyespor'da görev alan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri döndü. İki oyuncu Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev aldı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Tyler Boyd ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE BÜTÜN OYUNCULAR AYNI ANDA ISINDISiyah-beyazlı ekibin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde kadroda yer alan bütün oyuncuların birlikte ısınma çalışmaları yapması dikkat çekti.Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda ilk 11 oyuncuları ve karşılaşmaya yedek başlayan oyuncuların maç öncesi hazırlıkları farklı olurdu. İlk 11'de başlayan futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirirken, yedek oyuncular daha çok 5'e 2 ve top kapma çalışmaları yapardı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Kayserispor maçı öncesinde bütün oyuncularına aynı ısınma hareketlerini yaptırması dikkatlerden kaçmadı.İLK GOL GHEZZAL'DANBeşiktaş'ta yeni sezonun ilk golünü Rachid Ghezzal kaydetti. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki galibiyet golünü 90+6'ncı dakikada Ghezzak kaydetti. Cezayirli kanat oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 2022-23 sezonundaki ilk golünü kaydetmiş oldu.