Su Molası Arjantin'e Yaradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Su Molası Arjantin'e Yaradı

Su Molası Arjantin\'e Yaradı
15.07.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Analiz, su molalarının Arjantin'in gol sayısını artırdığını gösteriyor. İngiltere ise en az yararlandı.

İngiltere'nin üç kez dünya şampiyonu olan Arjantin'le yapacağı karşılaşma öncesi yapılan "su molası" analizi, mavi beyazlıların bu molalardan en fazla yararlanan takımlardan biri olduğunu gösteriyor.

BBC Dünya Servisi, grup aşamasından çeyrek finallere kadar oynanan 100 maça ilişkin istatistiksel analizi inceledi.

Bu analiz, FIFA tarafından getirilen tartışmalı su molalarının, beklenmedik derecede yüksek sayıda gole yol açtığını gösteriyor.

Her iki devrenin ortasında verilen üç dakikalık su molaları Kanada, Meksika ve ABD'deki bunaltıcı sıcaklık ve nem seviyeleriyle başa çıkabilmeleri için oyunculara yardımcı olmak amacıyla Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamında zorunlu tutuldu.

ABD'nin Boston kentindeki Northeastern Üniversitesi'nden profesör Brennan Klein, kaleyi bulan şutlar ve savunma aksiyonları da dahil olmak üzere verileri değerlendiren analizinin, bu araların aynı zamanda gol sayılarında öngörülmeyen bir "beş dakikalık sıçrama" etkisi yarattığını gösterdiğini söylüyor.

Son üç Dünya Kupası'nda ile son on yılda Avrupa'nın üst düzey liglerinde, 76. dakikadan sonraki bölüm, gol görülme olasılığının en yüksek olduğu dönemdi.

Bu turnuvada ise bu süre, ikinci su molasının bitiminden yaklaşık altı dakika sonrasına denk geliyor.

Klein ve araştırma ekibinin analiz, su molalarının ardından gelen ilk beş dakikanın, yani maçların 25-30. ve 70-75. dakikaları arasındaki bölümün, normalde çok daha az gol üreten bir zaman dilimi olduğunu tespit etti.

Klein su molaları olmasaydı "bu beş dakikalık sürelerde yaklaşık 27 golün [100 maç genelinde] atılmasını beklerdik" diyor.

Ancak her maçta bu tür molaları zorunlu kılan ilk turnuva olan bu Dünya Kupası'nda bu sayı 38'e yükseldi.

Nitekim turnuvadaki 48 takımın 27'si su molasından sonraki beş dakika içinde bir gol attı.

Bu etkiden en fazla yararlanan takım, üç gol atıp hiç gol yemeyen Arjantin oldu.

Bundan en az yararlanan takım ise yalnızca bir gol atan İngiltere.

Bugün bu iki takım yarı finalde kozlarını paylaşırken su molalarının etkisi de merakla takip edilecek.

Daha da ilginç olanı, Klein'ın bu beş dakikalık sıçramanın kaleye çekilen şut sayısındaki artışla açıklanamayacağını da ortaya koymuş olması.

Böyle bir artış söz konusu değildi.

Bunun yerine, çekilen şutların kaleyi bulma ihtimali daha yüksekti.

"Kale yönüne gönderilen şutlar bu ilk beş dakikada normalden daha kaliteli oluyor. Örneğin kaleye daha yakın noktalardan çekiliyorlar" diyor.

Su molaları büyük ölçüde popüler olmadı ve taraftarlar stadyumlarda bu molaların duyurulmasını sık sık yuhaladı.

FIFA ayrıca maçlar sırasında gizli bir reklam arası yaratmakla suçlandı.

ABD'li televizyon yayıncılarının, oyunun durduğu bu sürelerde yayımlanan reklamlardan fazladan 250 milyon dolar gelir elde etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Eleştirmenler ayrıca bu molaların oyunun akışını bozduğunu öne sürüyor. Ancak Klein verilerde bunu görmedi.

"Dakika başına pres aksiyonu" sayısında herhangi bir artış olmadı.

Ve bu artış, savunmacıların hazırlıksız yakalanmasıyla da açıklanamadı.

Klein "Savunmacılar oyuna soğuk dönseydi, [hücum oyuncuları için] daha iyi fırsatlar ve daha fazla hata beklerdiniz" diyor:

"Aslında bu tür durumlar molalardan hemen sonra daha seyrek yaşanıyor.

"Savunmacıların uyumasından ziyade hücum oyuncularının daha keskin olması söz konusu."

Teknik direktörlerin su molaları sırasında oyunculara her türlü talimatı verdiği görüldü.

Ancak Klein "Veriler herhangi bir teknik direktörü bir 'mola ustası' olarak göstermiyor" diyor:

"Dürüst cevap şu ki, iyi takımlar her dakikada gol atabilir."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İngiltere, Arjantin, Futbol, Medya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Su Molası Arjantin'e Yaradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım... Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler 114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
Nilüfer ve Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:57
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:37:38. #7.13#
SON DAKİKA: Su Molası Arjantin'e Yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.