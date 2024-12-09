Süper Lig 15. Hafta Özetleri: Galatasaray Deplasman Rekoru Kırdı, Beşiktaş Derbiyi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig 15. Hafta Özetleri: Galatasaray Deplasman Rekoru Kırdı, Beşiktaş Derbiyi Kazandı

Süper Lig 15. Hafta Özetleri: Galatasaray Deplasman Rekoru Kırdı, Beşiktaş Derbiyi Kazandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yenerek liderliği sürdürdü ve deplasmanda 15. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor, 289 gün sonra iç sahada galip gelirken, Göztepe de iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etti.

09.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 15'inci haftasında bir maç haricinde tamamlandı. 15'inci hafta, birçok ilke sahne oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligin yenilgi görmeyen tek takımı olan sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Ligde, dış sahalarda üst üste 15'inci galibiyetini Sivasspor maçında alan Galatasaray, kendine ait deplasmanda kazanma rekorunu da geliştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde deplasmandaki son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 16'ncı haftasında Sivasspor maçında yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ, 5 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNE DERBİDE SON VERDİ

Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi tek golle geçmeyi başardı. Teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde ilk galibiyetini derbide alan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda rakibine çelme takmayı başardı.

FENERBAHÇE'NİN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde önemli bir 3 puan bıraktı. Aldığı mağlubiyet sonrasında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Lig'de son olarak 9'uncu haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Derbide mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

KAYSERİSPOR, 289 GÜN SONRA İÇ SAHADA GALİP

Ligin 15'inci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Alanyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, puanını 15'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle düşme hattının 1 puan üstüne çıkmayı başardı. Bu sezon oynadığı 14 maçta 3'üncü galibiyetini elde eden Kayserispor, taraftarı önünde ilk kez 3 puan alma sevinci de yaşadı. Kayserispor, öte yandan Alanyaspor galibiyetiyle 289 gün sonra iç sahada galibiyet elde etti. Bu sezon 7'nci maçında ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 27'nci haftasında Ankaragücü karşısında 3-2'lik skorla almıştı.

GÖZTEPE'DEN İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 6'NCI GALİBİYET

15'inci haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, iç sahada üst üste 6'ncı galibiyeti aldı. İç sahadaki ilk maçına ligin ikinci haftasında Fenerbahçe maçıyla çıkan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalmayı başarmıştı. İç sahada başarılı bir grafik çizen İzmir ekibi, daha sonra oynadığı 6 iç saha maçının tamamını kazanarak iç sahada başarılı bir grafik yakaladı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 15. Hafta Özetleri: Galatasaray Deplasman Rekoru Kırdı, Beşiktaş Derbiyi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig 15. Hafta Özetleri: Galatasaray Deplasman Rekoru Kırdı, Beşiktaş Derbiyi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.