Süper Lig 19. Haftanın Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig 19. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 11-13 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler listesi yayınlandı.

09.01.2025 21:10
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SÜPER Lig'in 19'uncu haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19'uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi

13.30 KayserisporSamsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Hatayspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 BeşiktaşBodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor – Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 TrabzonsporAntalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FKAdana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir FK – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi

20.00 KonyasporFenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe – Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Kaynak: DHA

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