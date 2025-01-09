Süper Lig 19. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19'uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi
13.30 Kayserispor – Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Hatayspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş – Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor – Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor – Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK – Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir FK – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe – Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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