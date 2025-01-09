Süper Lig 19. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19'uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi

13.30 Kayserispor – Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Hatayspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş – Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor – Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor – Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK – Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir FK – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe – Kasımpaşa: Ümit Öztürk