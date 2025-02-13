Süper Lig 24. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

Süper Lig 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yarın Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlıyor.

13.02.2025 10:37
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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Adana Demirspor- Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 15 Şubat Cumartesi, 16 Şubat Pazar ve 17 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında cumartesi günü Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise lider Galatasaray, pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu haftayı BAY geçen takım da Göztepe olacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Eyüpspor - Kayserispor

16.00 Konyaspor - Samsunspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig 24. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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