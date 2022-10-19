Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Cuma20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
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