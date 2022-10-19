Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı

19.10.2022 19:16
Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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